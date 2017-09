Vizualizări: 44

Va fi prezentat prototipul aplicației IT prin care cetățenii vor putea să evalueze calitatea serviciilor oferite de CNAS

— CE: O echipă de specialiști în domeniul IT va prezenta conceptul aplicației prin care, pe de o parte, cetățenii își vor putea manifesta gradul de satisfacție față de calitatea serviciilor publice prestate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și, pe de altă parte, funcționarii vor putea să evalueze obiectiv serviciile pe care le prestează și să le ajusteze la nevoile reale ale oamenilor.În același timp, aplicația va permite utilizatorilor să vizualizeze acțiunile întreprinse de CNAS ca răspuns la sugestiile și părerile colectate de la oameni. Pentru dezvoltarea prototipului, echipa de specialiști IT va primi un premiu de 10 000 dolari SUA, oferiți de Guvernul Slovaciei, prin intermediul PNUD Moldova.CINE: Aplicația IT a fost elaborată în cadrul unui atelier de lucru cu durata de două săptămâni organizat de Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab) – proiect comun al PNUD Moldova și Cancelariei de Stat – în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).UNDE: Chişinău, centrul Tekwil, str. Studenților 9/11CÎND: Miercuri, 27 septembrie 10:00 – 11:00. Declaraţiile oficialilor vor fi susţinute la 10:00 – 10:20. Mesaje de salut vor avea:• Valentin Guznac, Secretar general adjunct, Guvernul Republicii Moldova• Laura Grecu, președintă, Casa Națională de Asigurări Sociale• Stefan Liller, Reprezentant Rezident Adjunct, PNUD Moldova• Ana Chiriță, directoare executivă, ATICPrezentarea versiunii demo a aplicației va avea loc la 10:30 – 10:45Pentru mai multe informaţii, contactaţi: Anastasia Radu, consultantă în comunicare MiLab, tel.: 069 224 240, e-mail: milab.md@undp.org