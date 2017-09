Vizualizări: 43

O facultate din Slovenia vrea să colaboreze cu ADR Nord în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic

Bălți, 26 Septembrie 2017 — Prof. dr. Borut Rončević, directorul Institutului de Inovații și Tehnologii în Dezvoltarea Regională din cadrul Faculty of Information Studies (FIS) din orașul Novo mesto, Slovenia, și Victor Cepoi, asistent de cercetare a FIS, și-au manifestat interesul de a colabora în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic cu ADR Nord și alți potențiali parteneri din Regiunea de Dezvoltare Nord.



Marți, 26 septembrie, în cadrul unei întrevederi cu directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, și șefa Secției planificare strategică și programare a Agenției, Inga Cojocaru, reprezentanții FIS au vorbit despre posibilitatea colaborării cu ADR Nord în cadrul proiectului „Calcul de înaltă performanță pentru Inovații Eficiente în Regiunea Dunării, InnoHPC (01.2017-06.2019)”, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și implementat de FIS, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) din Republica Moldova și diverși parteneri din regiunea Dunării. Reprezentanții FIS s-au mai referit la subiecte precum transformarea digitală conform orientărilor din industrie și Programul de finanțare Erasmus + Capacity Building.



„Reieșind din experiența noastră în domeniul implementării proiectelor europene, dorim să ne extindem parteneriatele, inclusiv în mediul academic, pentru a putea împreună face lucruri frumoase”, a spus prof. dr. Borut Rončević, menționând totodată că instituția pe care o reprezintă își propune să creeze un laborator IT transnațional (supercomputer), pentru testarea noilor tehnologii. În acest sens, reprezentantul FIS a precizat că în următoarele luni va reveni cu detalii în acest sens.



În cadrul discuțiilor, directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, a spus că Agenția este interesată de posibilitatea unei colaborări cu FIS, în special în contextul proiectului de creare, în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT). Directorul interimar Constantin Bândiu i-a mulțumit prof. dr. Borut Rončević pentru propunerea de colaborare, menționând totodată că unul din cele zece start-up-uri care urmează a fi lansate în cadrul viitorului CITT ar putea fi un laborator IT performant creat în colaborare cu FIS din Slovenia.



Vizita reprezentanților Faculty of Information Studies (FIS) la ADR Nord a fost facilitată de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), instituție care colaborează cu ADR Nord din anul 2012. FIS este prima facultate ce funcționează independent față de universitățile din Slovenia. În Republica Moldova, partenerii FIS sunt, în prezent, AITT și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), facultatea slovenă fiind în căutare de noi parteneri în țara noastră.



