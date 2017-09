Vizualizări: 54

Un nou proiect de dezvoltare a afacerilor va fi lansat la nordul Moldovei

Bălți, 29 Septembrie 2017 — People in Need, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Organizația obștească „Pro Cooperare Regională” (ProCoRe) vor lansa în curând proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”. Despre implementarea acestui proiect, al cărui beneficiari vor fi întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) din Regiunea de Dezvoltare Nord, s-a discutat joi, 28 septembrie, în cadrul unei întrevederi în incinta ADR Nord cu Mario Straka, director de țară People in Need, Viorel Eremia, manager de proiect, Dusan Kulka, expert economic.



Proiectul reflectă un șir de probleme ale regiunii precum migrația forței de muncă, lipsa oportunităților de angajare, legătura insuficientă dintre cerințele sistemului educațional și cele ale pieței forței de muncă și lipsa infrastructurii de afaceri. Proiectul va sprijini start-up-urile și incubatoarele de afaceri din regiune, noile ÎMM sau centrele de idei. Părțile implicate în realizarea proiectului se așteaptă că astfel vor fi create condiții pentru o cooperare mai strânsă între ÎMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord, pentru a obține un acces mai bun la piețele locale sau internaționale, pentru a-și consolida poziția față de instituțiile guvernamentale și clienții potențiali. ÎMM-urile vor avea în continuare posibilități să creeze parteneriate naționale și internaționale.



Totodată, în cadrul ADR Nord urmează a fi creat un Centru informațional ce va oferi servicii pentru ÎMM-urile din regiune, fapt ce va spori și capacitățile specialiștilor Agenției în acest sens. Astfel, ÎMM-urile locale vor avea mai multe informații despre legislație, oportunități de finanțare. În timpul implementării proiectului, reprezentanții ÎMM-urilor din regiune vor avea ocazia să se întâlnească cu experți internaționali, care le vor oferi coaching și mentorat pentru a-și accelera afacerea sau pentru a-și dezvolta ideile de afaceri. De asemenea, părțile implicate în procesul de implementare a proiectului se așteaptă ca implicarea autorităților locale să sporească accesul la informații relevante despre afaceri în zonele rurale, contribuindu-se astfel la difuzarea impactului activităților proiectului asupra majorității ÎMM-urilor din regiune.



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” urmează a fi lansat pe 12 octombrie, în cadrul unei conferințe regionale, și va implementat până la sfârșitul anului 2019.



People in Need, solicitantul proiectului, are o experiență îndelungată de implementare a proiectelor de dezvoltare în Republica Moldova. Partenerul local ProCoRe, cu sediul la Bălți, cunoaște profilul regiunii și sectorul proiectului. ADR Nord va oferi sprijin instituțional pe parcursul implementării proiectului.



www.adrnord.md