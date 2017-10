Vizualizări: 52

La Bălți s-a discutat despre tradiție și inovare în cercetarea științifică

Bălți, 12 Octombrie 2017 — Peste 120 de reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare, instituții de cercetare, instituții publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sectorului asociativ au participat joi, 12 octombrie, la cea de-a VII-a ediție a conferinței științifico-practice cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, organizată la Bălți de ADR Nord și Universitatea de Stat „Alecu Russo” (USARB).



Evenimentul a cuprins două conferințe tematice: Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VII-a, și conferința regională cu genericul „Competitivitate economică prin specializare regională".



În mesajul său de la inaugurarea lucrărilor Conferinței, directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, a menționat că Agenția și USARB, prin organizarea acestui eveniment, urmăresc să promoveze potențialul economic, investițional și de cercetare al Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, să implice actorii regionali în procesul de dezvoltare regională și să faciliteze crearea parteneriatelor de dezvoltare dintre instituții și întreprinderi din nordul Moldovei și din străinătate.



„Dezvoltarea instituțiilor educaționale superioare și medii de specialitate, precum și consolidarea infrastructurii regionale de cercetare, inovare și transfer tehnologic va impulsiona şi accelera dezvoltarea regiunii, va crea premize pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea afacerilor în regiune”, a specificat directorul ADR Nord, referindu-se în acest context la proiectul de creare, în componența USARB, a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT).



Totodată, directorul interimar al ADR Nord a menționat că parteneriatul Agenției cu USARB este unul de durată. „În luna noiembrie curent se împlinesc șase ani de când a fost semnat Memorandumul de colaborare între Universitate și Agenție, document ce a pus bazele unui parteneriat de mare succes. Împreună am organizat patru ediții ale Zilelor Regiuniii de Dezvoltare Nord, precum și alte evenimente: conferințe, seminare, mese rotunde, training-uri etc.”, a subliniat directorul interimar al ADR Nord.



Vorbind despre rolul științei în societate, rectorul USARB, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, a spus că știința este „o dimensiune complexă, specifică, care ne schimbă viața sub aspect economic, social, dar mai cu seamă mintal”. „În zilele noastre, știința are un puternic specific internațional, fapt ce ne determină să unim știința și educația, să ne lărgim orizonturile de colaborare. Instituția pe care o reprezint poate fi mai mult decât un centru educațional. Vedem în Universitatea noastră un veritabil centru de dezoltare regională în devenire”, a subliniat rectorul USARB.



După deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinței, participanții la eveniment s-au divizat în mai multe activități tematice, printre care și conferința regională cu genericul „Competitivitate economică prin specializare regională”. În cadrul acesteia, reprezentanții ADR Nord și USARB au vorbit despre oportunitățile specializării regionale pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, precum și despre instrumentele financiare pentru dezvoltarea economică durabilă a Regiunii de Nord și rolul parteneriatelor pentru creșterea competitivității și potențialului de cercetare, inovare și transfer tehnologic.



În cadrul conferinței regionale, a fost lansat proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanțat din sursele Guvernului Republicii Cehe. Beneficiarii acestui proiect vor fi întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) din Regiunea de Dezvoltare Nord. Proiectul va fi implementat de People in Need, ADR Nord și Organizația obștească „Pro Cooperare Regională” (ProCoRe). Proiectul reflectă un șir de probleme ale regiunii precum migrația forței de muncă, lipsa oportunităților de angajare, legătura insuficientă dintre cerințele sistemului educațional și cele ale pieței forței de muncă și lipsa infrastructurii de afaceri. Proiectul va sprijini start-up-urile și incubatoarele de afaceri din regiune, noile ÎMM sau centrele de idei.



Totodată, participanții la conferința regională au aflat detalii despre proiectele „Dezvoltarea Comunităților Rurale prin Prisma Abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală” și „Facilitarea dezvoltării sectorului de lapte prin îmbunătățirea cunoștințelor și relațiilor de colaborare”, realizate de ProCoRe.



