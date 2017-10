Vizualizări: 35

Comisia Europeană ar putea susține proiectul de creare, la Universitatea din Bălți, a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord

Bălți, 12 Octombrie 2017 — Viitorul Centru de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT) de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), care va fi creat în urma implementării unui proiect de dezvoltare regională finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), atrage interesul tot mai multor instituții și parteneri de dezvoltare din străinătate. Joi, 12 octombrie, în incinta USARB, reprezentanți ai Comisiei Europene s-au informat despre perspectivele de dezvoltare locală și rolul viitorului CITT în acest sens. Însoțiți de reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și ai Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), membrii delegației Comisiei Europene s-au întâlnit cu factori de decizie din cadrul Primăriei municipiului Bălți, USARB și ADR Nord pentru a analiza posibilitatea cofinanțării proiectului de creare a CITT.



În cadrul unei ședințe, Severin Strohal, șef adjunct al Unității pentru Extindere și Parteneriat Estic din cadrul Comisiei Europene, a precizat că o decizie în privința susținerii proiectului implementat de ADR Nord va fi luată după ce echipa sa va analiza climatul socio-economic local și regional, precum și tendințele dezvoltării sectorului tehnologiilor informaționale la USARB.



În cadrul discuțiilor, Leonid Babii, viceprimar de Bălți, a precizat că „fără investiții străine directe nu putem relansa economia”. În context, viceprimarul a spus că Primăria mizează în continuare pe dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM), dar și pe noile tehnologii.



Rectorul USARB, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, a argumentat că vede în Universitatea din Bălți un centru de dezvoltare regională, nu doar unul educațional. „În condițiile actuale, Universitatea din Bălți trebuie să aplice noi abordări și să se implice mult mai mult în cercetări științifice, formând parteneriate internaționale”, a specificat rectorul USARB.



La rândul său, prorectorul USARB pentru activitatea științifică, conf. univ., dr. Igor Cojocaru, a prezentat membrilor delegației informații detaliate despre specificul proiectului, menționând că abordările asupra acestuia au devenit între timp mult mai complexe decât în perioada inițială. „USARB va fi beneficiarul CITT, însă structura care va administra Centrul urmează să fie decisă în funcție de relațiile cu partenerii proiectului. Totodată, suntem interesați să valorificăm parteneriatele pe care am reușit să le stabilim și să identificăm noi parteneri”, a precizat prorectorul USARB.



Directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, a salutat interesul partenerilor externi față de ambițiosul proiect de creare a unui centru de inovare și transfer tehnologic în Regiunea de Dezvoltare Nord. „Proiectul va crea oportunități pentru dezvoltarea start-up-rilor în domeniul afacerilor inovative la nordul Republicii Moldova. Proiectele care pot aduce bani la buget sunt proiecte de viitor”, a menționat directorul interimar al ADR Nord.



Printre instituțiile care și-au anunțat disponibilitatea să sprijine crearea viitorului Centru de la USARB este USAID și Ambasada Suediei la Chișinău. Totodată, proiectul are șanse să beneficieze și de susținerea Guvernului Cehiei, iar Institutul de Inovații și Tehnologii în Dezvoltarea Regională din cadrul Faculty of Information Studies (FIS) din orașul Novo mesto, Slovenia, caută în nordul Moldovei parteneri pentru a colabora în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic.



Pentru crearea CITT în cadrul Universității din Bălți, din FNDR au fost solicitați 11.770.990 de lei.



www.adrnord.md