Lansarea vizualizări analitice interactive a actelor de comerț eliberate în municipiul Chișinău

— Pentru desfășurarea activității de comerțul în municipiul Chișinău este necesară obținerea unei notificări (autorizații) din partea Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău. Informații despre notificările emise sunt plasate pe pagina web a direcției respective - http://comert.chisinau.md/autorizatii.php?l=roÎn cadrul proiectului „Open Data & Science Data – condiție sine qua non pentru prevenirea corupției și transparentizarea procesului de eliberare a autorizațiilor de comerț din municipiul Chișinău”, implementat de Alianța INFONET și Grupul de Inițiativă Locală Colonita.EU, au fost analizate 31.321 înscrieri a actelor de comerț emise în perioada 2010 – septembrie 2017 de către Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău. Datele respective au fost descărcate lunar, au fost prelucrate, compilate și vizualizate analitic, precum și poziționate pe hartă. Seturile de date primare precum și datele împreunate au fost plasate on-line pe pagina www.openmd.info și pot fi descărcate în format Excel sau CSV.Cele 16 vizualizări disponibile pe platforma analitică permit explorarea interactivă a datelor, adică la selectarea numitor parametri, toate celelalte vizualizări se ajustează automat parametrilor selectați. Astfel, cei interesați se pot „adânci” în explorarea datelor pe anumite categorii, pot identifica anumite tendințe și riscuri, în funcție de domeniul său de interes public.Datele disponibile pe pagina web oficială nu conțin referință la actele de comerț valabilitatea cărora deja a expirat. Astfel, lunar din sistemul „ascunde” sau șterge circa 500-800 de înscrieri. De asemenea, am sesizat că în sistem se practică modificarea înscrierilor actelor de comerț după notificarea / eliberarea acestora. În perioada mai-septembrie 2017 am identificat câteva mii de înscrieri modificate, cel mai des, după expirarea valabilității unei notificări / autorizații, iar sub același număr se eliberează un alt act nou.Alte informații de ordin general:• Cele mai multe acte eliberate au fost pentru sectorul Centru – 34,1 %, urmat de sectorul Rîșcani – 21,5 %, sectorul Botanica – 17,1 %, sectoarele Buiucani – 13,4 % și Ciocana – 11,6 %.• Eliberarea masivă a actelor de comerț a început în iunie 2016 și continuă până în prezent, iar cel mai mare număr de acte au fost eliberate lunar a fost în luna decembrie 2016 – 2.768 acte (în medie circa 125 acte pe zi).• Circa două treimi din notificările/actele de comerț eliberate au termenul de valabilitate NELIMITAT.• Suprafața totală indicată în actele de comerț eliberate este de peste 2 milioane 607 mii metri pătrați, ceia ce reprezintă echivalentul suprafeței a peste 365 terenuri de fotbal.• Companiile cu cele mai multe acte de comerț în posesie sunt: Moldpresa Grup cu 168 acte, Vis-Strom – 120, Cebacot – 118 și Akm-Veteran – 105.• Doar pentru piața centrală au fost eliberate peste 3.000 acte comert, cu suprafața comercială de circa 11.000 m².• Acte în comerț dețin 4.607 GHERETE, cu suprafața comercială totală de peste 40.000 m².• Cea mai mare suprafață comercială, menționată în 3 acte de comerț este deținută de către Federația Moldovenească de Fotbal – 88.200 m². Următoarea companie cu cea mai mare suprafață comercială deținută este Shan Lian Internațional Group cu suprafața de 27.980,3 m².De asemenea, a fost creată o hartă interactivă a amplasării actelor în comerț. La poziționare sau clik pe careva punct de pe hartă, se afișează toate detaliile referitoare la actul respectiv.În cadrul evenimentului a fost lansat un concurs de premii pentru jurnaliști și cetățeni activi, care vor reuși să extragă și publice istorii din datele respective.Lansarea a avut loc în cadrul proiectului „Open Data & Science Data – condiție sine qua non pentru prevenirea corupției și transparentizarea procesului de eliberare a autorizațiilor de comerț din municipiul Chișinău” (http://www.infonet.md/?page_id=1488). Grantul a fost oferit în cadrul proiectului „Consolidarea Independenței în mediile de comunicare din Moldova, Ucraina și Georgia”, implementat de de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews.PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:Platforma OpenMD.info – www.openmd.infoVictor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com Valeriu Ciorbă, Expert date, openmd.info@gmail.com