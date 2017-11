Vizualizări: 45

1 Noiembrie 2017 — Trei membri ai delegației Republicii Moldova la cea de-a 33 sesiune a Congresul Autorităților Locale și regionale a Consiliului Europei au participat, în studioul TV al Consiliului Europei la o dezbatere cu jurnalistul Gheorghe Bobeică. Este vorba despre Tatiana Badan, șeful delegației RM, dar și președintele CALM, Constantin Cojocaru, primar de Edineț și Gheorghe Răilean, primar de Cimișlia. Despre subiectele de pe agenda Congresului, situația în care se află primarul general al municipiului Chișinău, dar și alți aleși locali din RM, dar și despre alte probleme cu care se confruntă autorițățile locale din RM este interviul de mai jos.

Gheorghe Bobeică: Sunteți la a doua sesiune din acest an a Congresului. Sesiunile APCE au loc de patru ori pe an, să înțelegem că sunt mai puține probleme de soluționat în cadrul Congresului, dacă anual vă întruniți doar de două ori?

Tatiana Badan: Congresul Puterilor Locale și Regionale are un regulament și un statut care reglementează activitatea acestuia. Autoritățile publice locale au mai multe probleme și interese dar, deocamdată, așa prevede statutul Congresului și acestea sunt posibilitățile Consiliului Europei pentru această structură a Congresului Puterilor Locale și Regionale.

Gheorghe Bobeică: Actuala sesiune a Congresului a avut loc în Casa Europei, între 18 și 20 octombrie. Care sunt chestiunile de bază care se discută în aceste zile la Strasbourg?

Tatiana Badan: Un obiectiv de bază al acestei sesiuni este politica descentralizării pentru integrare cu succes a migrației. De asemenea, vor fi puse în discuție și realitățile despre starea democrației locale în Republica Moldova. Cu o atenție deosebită va fi abordat cazul primarului municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, dar și situația în ansamblu privind respectarea Cartei Europene a autonomiei locale. Achizițiile publice, eliminarea corupției și transparența în acest domeniu, soarta localităților rurale din toată Uniunea Europeană, sunt alte subiecte ce vor fi abordate în această sesiune.

Constantin Cojocaru: Toate subiectele sunt importante. Discuțiile despre democrație în diverse țări ale Europei, cum ar fi Belgia sau Finlanda sunt importante pentru noi, deoarece avem de învățat din experiența lor. Noi suntem într-o etapă incipientă de democratizare a societății, iar prezența noastră la toate sesiunile CoE, ca reprezentanți ai unor instituții, dar și ai CALM aduce o plus valoare democrației din Republica Moldova.

Gheorghe Bobeică: Astăzi lipsește o persoană importantă din delegația RM, este vorba despre Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al Camerei Regiunilor a

Congresului. La Chișinău a fost o delegație a Congresului. De ce nu s-a ajuns la un consens să i se permită și dlui Dorin Chirtoacă să vină la Strasbourg? Știm că lui Ilan Șor, care a fost condamnat deja i s-a permis acest lucru, iar în ce-l privește pe Dorin Chirtoacă o decizie finala instanța încă nu a luat.

Tatiana Badan: Delegația Puterilor Locale și Regionale a vizitat în luna septembrie Republica Moldova pentru a se documenta referitor la suspendarea din funcție și aplicarea arestului la domiciliu primarului municipiului Chișinău. Delegația a fost condusă de președintele Camerei Regiunilor a Congresului Puterilor Locale și Regionale, dna Gunn Marit Helgesen. Ea a avut mai multe întrevederi cu reprezentanți ai justiției, Cancelariei de Stat, CALM, inclusiv cu Dorin Chirtoacă. Potrivit procedurilor Congresului, Gunn Marit Helgesen a prezentat Comitetului de Monitorizare un raport referitor la această întrevedere și conform statutului și regulilor Congresului, pe marginea acestui raport va fi adoptată o rezoluție. Nu s-a putut ajunge la un consens de a i se permite lui Dorin Chirtoacă să vină la Strasbourg deoarece acest lucru nu ține de noi, ci de justiția RM. Autoritățile publice locale, inclusiv CALM sunt îngrijorate, deoarece nu doar Dorin Chirtoacă se află în asemenea situație, dar și Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari, care tot este membru al delegației noastre la CoE. Grigore Policinschi a fost eliberat din arest, dar nu are dreptul să părăsească țara. Mai mult decât atât, la 16.10, curent, delegația noastră a avut o întrevedere cu conducerea Congresului Puterilor Locale și Regionale, inclusiv cu dna președinte Gudrun Mosler Tornstrom , în cadrul căreia ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu evenimentele ce au loc în ultima perioadă în APL. În RM este greu de activat, oamenii sunt lipsiți de motivație. Membrii delegației noastre au prezentat o informație reală despre situația din RM.

Gheorghe Răilean: Nu vedem sensul aplicării acestei interdicții, acest fapt a trezit nedumerirea întregului Congres. Dorin Chirtoacă avea de prezentat un raport în cadrul sesiunii. Am avut o întrevedere și cu secretarul general al CoE Thorbjorn Jagland, care, la fel s-a arătat nedumerit. Cineva dintre vorbitori a menționat că nu ne propunem să judecăm la Strasbourg dacă este sau nu vinovat Chirtoacă, nu aveam scopul de a-l îndreptăți sau apăra, dar e vorba despre niște principii ale autonomiei locale, niște principii fundamentale care stau la baza organizării administrativ-teritoriale, autoadministrării locale, a Cartei europene unde este clar stipulat că nu poate nimeni destitui din funcție un primar și numi în acea funcție o persoană care nu este aleasă. E straniu să permiți cuiva deja condamnat definitiv să iasă în afara țării, iar altcuiva, care încă nu e condamnat să nu-i permiți. Sunt niște acțiuni în detrimentul țării noastre.

Gheorghe Bobeică: Ilan Sor a avut curajul și îndrăzneala să se retragă din Congresul Autorităților Publice Locale din RM...

Constantin Cojocaru: Acesta a fost un pas tactic ce-l avantajează mai mult pe Ilan Șor, decât pe ceilalți primari din RM. Eu însă vreau să spun că am sesizat puțin altfel mesajul dl secretar general Thorbjorn Jagland. Dlui a menționat că jurisprudența RM și organele de drept de la noi ar trebui să-și spună cuvântul. În acest context, vreau să menționez că drepturile omului sunt într-un fel percepute aici, la Strasbourg și cu totul altfel atunci când vorbim de cele din RM. Cred că acest adevăr este abordat puțin greșit, atât de către secretarul general, cât și de către alți oficiali europeni. Din păcate, pentru mulți primari de la noi este prea lung drumul pentru a ajunge la CEDO. În ceea ce privește situația lui Dorin Chirtoacă, putem afirma că în RM există un vid legislativ ce ar stabili modalitățile de destituire a unui ales local. În situația în care statutul alesului local prevede imperativitatea mandatului, nimeni nu are dreptul să-l destituie pe perioada în care este ales. Este foarte suspect să-l destitui printr-un referendum sau să-i stopezi activitatea într-un alt mod. Și mai suspect este faptul că un primar deja condamnat, dar e liber și vine și la Strasbourg. Dlui Chirtoacă încă nu i s-a demonstrat vinovăția și totuși are arest la domiciliu deja de circa jumătate de an. Este o problemă care ne îngrijorează pe noi toți primarii, CALM. Indiferent de partidul pe care îl reprezentăm, scopul nostru comun, prin intermediul CALM, este să fim de partea fiecăruia atunci când considerăm că s-a încălcat legea sau s-a greșit, iar în cazul lui Dorin Chirtoacă se observă o nedreptate.

Gheorghe Răilean: În acest context, mi-am adus aminte de cazul lui Silvio Berlusconi. Statutul și alegerea unui președinte de țară se bazează pe aceleași principii. În perioada mandatului, Berlusconi a avut mai multe dosare, iar după ce a plecat din funcție dosarele au fost clasate.

Tatiana Badan: În toate aceste zile petrecute la Strasbourg, în toate grupurile politice, în toate comitetele a fost discutată situația din RM. Mai mult decât atât, în ședința comitetului de monitorizare, raportorii pentru democrația locală în RM au fost solidari cu noi și și-au manifestat interesul de a face claritate în aceste cazuri. Gunn Marit Helgesen, susținută de secretarului general al CoE Thorbjorn Jagland au solicitat ca Comisia de la Veneția să dea un verdict privind legalitatea referendumului de demitere a primarului general Dorin Chirtoacă. Impresionant a fost că toate cele 47 de țări prezente la Congres și-au exprimat solidaritatea cu Dorin Chirtoacă și ceilalți aleși locali de la noi care sunt supuși diferitor forme de presiuni. La Congres am vorbit și despre faptul că în Republica Moldova am simțit presiuni și asupra Congresului Autorităților Locale din Moldova, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, deoarece organizația noastră promovează interesele comune ale autorităților publice locale și pledează pentru un parteneriat deschis, constructiv cu Guvernul. Noi suntem partenerii Guvernului în administrarea locală. Noi vrem ca vocea noastră să fie auzită, iar guvernarea să se autosesizeze și să colaboreze cu noi în soluționarea problemelor de nivel local.

Constantin Cojocaru: În contextul Rezoluției aprobate cu privire la situația în care se află primarul general, atât eu, cât și colegii vom insista să se efectueze o monitorizare în viitorul apropiat, în ceea ce privește administrația publică locală în RM și a presiunilor ce vin din partea organelor de drept. Făcând trimitere la bănuielile rezonabile, organele de drept de la noi fac tot ce vor. Vom solicita o expunere a Comisiei de la Veneția și vizavi de statutul alesului local. Ne dorim ca într-un viitor cât mai apropiat Comisia de la Veneția să se expună, de dorit chiar în prima jumătate a lunii noiembrie, deoarece în a doua jumătate este preconizată organizarea referendumului de demitere a lui Dorin Chirtoacă. Acest obiectiv rămâne o prioritate pentru noi toți, deoarece în asemenea situație poate ajunge oricice.

Gheorghe Bobeică: Acum un an am solicitat un interviu dlui Dorin Chirtoacă și l-am întrebat cu ce se mănâncă politica din RM? Mi-a răspuns atunci cu multă amărăciune în glas. Dumneavoastră sunteți liberi în acțiuni acolo, în RM sau fiecare decizie trebuie coordonată cu înalții demnitari de stat? Vă întreb în contextul în care, anii trecuți, Mihai Ghimpu îmi spunea că cele o sută de milioane de euro, oferite de către statul român, ajung doar la primarii care au aceeași culoare cu guvernarea.

Gheorghe Răilean: Cadrul legislativ de la noi, deși mai urmează să fie perfecționat, totuși ne permite să respectăm Legea și să nu ne subordonăm, respectând totodată interesele cetățenilor care ne-au ales. Noi am reușit să obținem multe lucruri importante pentru autonomia locală, ca de exemplu Legea privind Finanțele Publice Locale (din 01.01.2015). Anul curent, pentru prima dată avem și noi venituri din Fondul Rutier. Sunt niște victorii pe care le-am obținut în colaborare cu autoritățile centrale ale statului. O restanță ar mai fi politizarea excesivă. Dacă nu ești de la partidul care trebuie nu obții resurse pentru localitate. În această situație, un primar care vrea să facă ceva pentru localitate este nevoit, uneori să se conformeze.

Gheorghe Bobeică: Mihai Ghimpu spunea că după alegerile locale Partidul Democrat avea 300 de primari, iar acum are deja 600 de aleși.

Gheorghe Răileanu: Așa este, dar aș vrea să vă amintesc că Partidul Liberal a fost la guvernare împreună cu Partidul Democrat. Eu știu că a doua tranșă a banilor donați de România pentru reparația grădinițelor au fost repartizți între Ministerul Dezvoltării Regionale care aparținea Partidului Democrat și Ministerului Învățământului, care era a Partidului Liberal. Din păcate, această practică este foarte des întâlnită.Sarcina noastră este să schimbăm mentalitatea oamenilor, atât a politicienilor, cât și a cetățenilor care fac alegerea. E vorba de necesitatea unei politici descentralizate care să stabilească clar regulile de joc. Finanțele publice trebuie descentralizate, iar politicul nu trebuie să mai aibă acest rol de a împărți banii, astfel încât să nu fie pedepsite localitățile unde primarii nu sunt de la un partid anume. Toți politicieni care s-au perindat la guvernare poartă o parte din vină în ceea ce privește restanțele din autonomia locală. Noi trebuie să depunem tot efortul ca procesele democratice în RM să devină ireversibile.

Constantin Cojocaru: Nu sunt în totalitate de acord cu colegul meu, deoarece descentralizarea finanțelor publice prevede, în esență, ca fiecare să-și vadă de treabă acolo unde este și dacă reușim acest lucru, atunci politicul își spune cuvântul într-o măsură mai mică. Practic, la toate fondurile au acces absolut toți primarii din Republica Moldova, iar în situația în care ai înregistrat un proiect care corespunde standardelor, nu prea ai cum să nu câștigi. Este altceva că acest sistem precar cu care s-a obișnuit cetățeanul trebuie să-l facem cât mai periferic și să tratăm lucrurile tot așa ca în cazul Fondului Rutier. Este un exemlu când s-a găsit o formulă echitabilă de împărțire a banilor. De fiecare dată când ne vom propune să descentralizăm aceste fonduri, indiferent dacă este ecologic, rutier sau de alt tip, sunt sigur că vom găsi o măsură echitabilă de repartizare a surselor. Ar fi păcat să spunem că un partid este mai bun, iar altul mai rău, deoarece toate sunt o apă și un pământ, vorba poetului. Dacă în cadrul CALM vom găsi formule echitabile și vom veni cu propuneri concrete către administrația centrală, cu siguranță vom avea un rezultat bun. Din păcate, anul acesta, dialogul între CALM și autoritățile centrale a cam lăsat de dorit, mai ales în condițiile în care, din acest punct de vedere, anul trecut a fost unul foarte productiv. Dacă vom reuși stabilirea bunelor relații cu guvernul de azi, dar și cu cel de mâine, atunci Republica Moldova va fi pe un făgaș bun. Pe mine mă doare faptul că situația în care s-au pomenit unii primari de la noi este tratată de către unii membri ai CoE la același nivel ca și problemele cu care se confruntă primarii din Turcia. Din punctul meu de vedere nu este chiar așa, deoarece RM încearcă să se regăsească în Acordul de Asociere. Cu toate problemele pe care le avem, la capitolul democrație dar și alte capitole, cu siguranță suntem înaintea Turciei.

Tatiana Badan: Noi ne dorim ca statutul alesului local să fie respectat, ca un primar care este ales să aibă drepturi și să fie apărat de lege. Nu ar trebui să venim aici, la Congres, ca să ne plângem. Ar trebuie să avem o justiție corectă, dar și o garanție pentru aleșii locali. În cadrul vizitei dnei Gunn Marit Helgesen în RM și în urma discuțiilor cu mai mulți edili, oficialul european a zis că primarii noștri merită premii și onoruri, deoarece au salarii mici, dar o motivație atât de mare. Avem nevoie de această comunicare constructivă cu Guvernul și Parlamentul RM pentru o guvernare calitativă. Împreună, în acest proces de reforme democratice trebuie să fim într-o barcă, să muncim toți pentru binele cetățeanului, astfel încât să nu mai migreze oamenii din RM. Urmărim zilnic cum cei tineri, activi, profesioniști pleacă peste hotare. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze și să ne unească pentru a crea condiții bune în RM , locuri de muncă și credibilitate.



