Grupul de Prietenie Parlament - Autoritățile Locale. Rețeaua Femeilor CALM și deputații au creat o platformă de comunicare pentru a facilita colaborarea între guvernare și autoritățile locale

1 Noiembrie 2017 — La data de 31 octombrie 2017, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu susţinerea Programului ONU „Femeile în politică" a organizat masa rotundă cu genericul „Consolidarea dialogului între Autoritățile Locale și Instituțiile Centrale ale Statului: mai multă comunicare, mai multă înțelegere, rezultate mai frumoase!”

Scopul evenimentului a fost consolidarea dialogului între autoritățile locale și cele centrale, schimbul de opinii pe marginea problemelor prioritare pentru autoritățile locale și metodele de soluționare ale acestora. La eveniment au participat aleși ai poporului, aleși locali, dar și experți ai CALM. Printre subiectele abordate au fost: situația economico-financiară actuală a comunităților locale; bugetele locale; implementarea Foii de parcurs Republica Moldova-Consiliul Europei și a strategiei naționale de descentralizare la capitolul autonomia și descentralizarea financiară. Alte teme dezbătute în cadrul mesei rotunde au fost: politica bugetar-fiscală pentru anul 2018 și corelarea ei cu documentele de politici din domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale; achiziții publice – probleme actuale; starea lucrurilor în domeniul remunerării cadrelor din APL, dar și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea protecției sociale a aleșilor locali; situația în domeniul mediului și dezvoltării regionale, dar și care ar modalitățile de cooperare între APL, Guvern și Parlament, domeniul educației și culturii la nivel local; ordinea publică și securitatea; etc.



Prezent la eveniment, deputatul Ștefan Vlas, membru al Comisiei Administrație Publică a menționat că este necesar de a organiza cât mai des asemenea întruniri, deoarece problemele pot fi soluționate numai atunci când există dialog. „Reprezentanții parlamentului sunt inițiatori de proiecte de legi, iar în urma acestor evenimente trebuie să adoptăm Legi care să ajute aleșii locali în crearea unui confort în localitățile noastre", a subliniat Ștefan Vlas.



Iurie Țap, deputat în Parlamentul RM, fost primar a declarat că este nevoie de o comunicare permanentă între APC și APL, scopul fiind unul comun. „Statul nu trebuie doar să le dea responsabilități autorităților publice locale, ci să le creeze și instrumentele necesare pentru a activa. Un stat este bogat dacă are colectivități bogate. Din acest motiv, Parlamentul și Guvernul este cointeresat să conlucreze mai mult, să dialogheze cu APL pentru a asigura o creștere economică în localitățile rurale de care, până la urmă, beneficiază și guvernarea. Această inițiativă a CALM poate fi drumul spre un dialog care să schimbe situația în bine", a menționat deputatul.



Tatiana Gorgos, primarul comunei Sărata Nouă, raionul Leova și-a exprimat speranța că vocea primarilor a fost auzită și de către deputații prezenți la eveniment. „Sperăm că problemele abordate aici vor ajunge subiect de discuții în Parlament și Guvern. Grupul de prietenie dintre APL și APC, format astăzi, este foarte binevenit. În cadrul acestuia sunt așteptați și alți deputați, care nu au putut fi prezenți la acest eveniment", a subliniat Tatiana Gorgos.



Rodica Rusu, primarul localității Telița, raionul Anenii Noi a subliniat faptul că reprezentanții autorităților locale, cei care au fost aleși de populație, au inițiat aceste mese rotunde de dialog între APL și APC deaorece sunt foarte multe neconcordanțe legislative. „Scopul nostru este să urgentăm soluționarea acestor probleme prin adoptări sau modificări de Legi. Dacă argumentele noastre legale și constituționale nu vor fi auzite și nu vom avea niște rezultate palpabile, vom fi nevoiți să mergem la Curtea Constituțională pentru a ne face dreptate. Este dreptul nostru să apărăm autonomia locală", a atenționat Rodica Rusu.



Potrivit alesului local, fiecare localitate are problemele sale specifice, dar astăzi au fost abordate niște probleme de sistem. E vorba de controlul excesiv al unor organe statale, de limitarea autonomiei locale prin preluarea unor competențe ale autorităților locale de către unele instituții ale ale statului, cum ar fi Agenția Apele Moldovei sau Agenția Moldsilva. „Constituția și Legea Autonomiei Locale prevede ca localitățile să se dezvolte având la bază potențialul natural, uman, ș.a.m.d. Fără potențialul natural și cel uman, rămânem doar cu cele 12 % din impozitul funciar. Nu avem cum să dezvoltăm localitățile doar cu acest impozit", a declarat Rodica Rusu.



Participanții la eveniment au atras atenția asupra faptului că în cazul în care nu va fi continuat dialogul, Republica Moldova va ajunge în impas, iar dezvoltarea localităților rurale nu va fi posibilă. În acest sens a fost creat Grupul de Prietenie Parlament - Autoritățile Locale care să faciliteze colaborarea între guvernare și autoritățile locale, dar și să identifice soluții pentru soluționarea problemelor stringente ce împiedică dezvoltarea armonioasă a localităților.



Programul ONU „Femeile în politică" este implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.