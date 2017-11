Vizualizări: 90

Dublă lansare de carte a rectorului Universității din Bălți, Ion Gagim

Bălți, 8 Noiembrie 2017 — Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, a lansat, miercuri, 8 noiembrie a.c. două volume, care au fost scoase de sub tipar în acest an.



Este vorba de volumele „Studii de filosofia educației” și „Studii muzicologice”.



La dubla lansare de carte au participat numeroși studenți, cadre didactice universitare, prieteni ai lui Ion Gagim, printre care și cunoscutul compozitor și muzician Gheorghe Mustea, Doctor Honoris Causa al Universității din Bălți.



„Studii de filosofia educației” cuprinde un grupaj de 12 eseuri, dintre care două în limba rusă, în care Ion Gagim tratează fenomenul educațional prin prisma filosofică. Articolele au fost publicate anterior în diferite ediții de specialitate sau prezentate la diferite foruri științifice în țară și peste hotare. În „Studii de muzicologie”, Ion Gagim a inclus mai multe scrieri ce referă la problemele științei muzicii. În lucrare, este expus, între altele, conceptul noii discipline muzicologice – „Muzicologia dinamică”. Textele din volum au fost publicate, anterior, în diferite ediții de specialitate sau prezentate de la diferite foruri științifice din Moldova și din străinătate.



Aceste două cărți exprimă două linii ale căutărilor mele profesionale și umane – muzica și filozofia. Cât nu ar fi de paradoxal, dar aceste linii paralele s-au intersectat azi, aici, prin această dublă lansare de carte, a spus Ion Gagim.



Iubirile și lucrurile la care țin în viață pot fi găsite în cărțile pe care le-am scris, a menționat, între altele, rectorul Gagim.



Compozitorul și muzicianul Gheorghe Mustea, a remarcat, între altele, că cele trei mari iubiri ale lui Ion Gagim sunt „educația, filosofia și muzica”. „Este un mare cărturar. Prin lecțiile sale ne învață cum să ascultăm muzica și s-o înțelegem”, a menționat cunoscutul compozitor.



În Sala Polivalentă a Universității, unde au avut loc lansările de carte sub forma unui dialog, presărat pe alocuri cu numere muzicale, discursuri și recenzii ale colegilor autorului, a fost vernisată și o expoziție cu cărțile și articolele scrise de Ion Gagim de-a lungul anilor.



Ion Gagim activează la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 1980. A muncit pe parcursul anilor în diferite funcții, iar în 2016 a fost ales rector al Universității bălțene. Printre cele circa 30 de cărți pe care le-a scris se numără cinci monografii, șapte manuale universitare și preuniversitare, două dicționare ș.a. Ion Gagim este deținător al titlului onorific Maestru în Artă, iar în 2014 a fost distins de președintele Nicolae Timofti cu „Ordinul de Onoare”.