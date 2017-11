Vizualizări: 57

QUO VADIS, JUSTIȚIA ȘI DEMOCRAȚIA LOCALĂ DIN MOLDOVA ? Ultimile evoluții, regrese și situația actuală din APL în noul număr al ziarului CALM: Vocea Autorităților Locale

În noul număr al ziarului Vocea Autorităţilor Locale este reflectată pe larg activitatea CALM, problemele cu care se confruntă APL, dar şi soluţiile pe care le propune CALM privind îmbunătăţirea condiţiilor de activitate ale APL.În această ediţie, o atenţie sporită este acordată sesiunii a 33-a a Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei de la Strasbourg care a avut loc la sfârşitul lunii octombire, curent. La eveniment a participat și o delegație a Republicii Moldova. Consiliul Europei s-a arătat îngrijorat de deteriorarea stării democraţiei locale din Republica Moldova, inclusiv de suspendarea activităţii primarului municipiului Chișinău, referndumul de demitere organizat în lipsa unei decizii definitive a C și de alte cazuri similare în raport cu aleșii locali. Astfel, Congresul s-a angajat să monitorizeze situaţia lui Dorin Chirtoacă și a altor primari, în legătură cu nerespectarea mai multor articole din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată de Moldova în 1997. De asemenea, o misiune a Congresului va veni în timpul apropiat în Republica Moldova, pentru a se documenta suplimentar şi a elabora un raport ce va sta la baza unor recomandări punctuale care vor fi făcute guvernării de la Chișinău. În paginile ziarului este redată Rezoluţia adoptată de forumul European, în care sunt indicate îngrijorările privind situația primarului municipiului Chișinău, derapajele admise de autorități în privința edilului, dar și privind involuția democrației locale în Republica Moldova. În cadrul acestui for, la propunerea delegațeiei Republicii Moldova și în semn de solidaritate, delegații dint toate țările Consiliului Europei s-au sculat în picioare și au apșaudat primarii din Republica Moldova si alte țări supuși presiunilor judiciare,Despre cazul lui Dorin Chirtoacă și despre situația aleșilor locali care s-a înrăutățit este un material publicat pe site-ul Europei Libere, pe care îl puteți citi și în acest număr al ziarului."Circa 100 de primari, majoritatea din opoziţie, au ajuns în ultimii 5 ani în vizorul organelor de anchetă", acesta este titlul unui articol amplu publicat în Ziarul de Gardă, redat şi în ziarul Vocea Autorităţilor Locale. Gheorghe Răilean și Vitalie Șalari sunt doi dintre edilii care susțin că dosarele deschise pe numele lor sunt fabricate la comandă.În cadrul unei emisiuni la postul de radio Vocea Basarabiei, Maria Manole, primar de Zubrești, Strășeni, Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir, Valentin Guțan, primar de Cricova, municipiul Chișinău, Victor Gori, primar de Botnărești, Anenii Noi, Rodica Rusu, primar de Telița, Anenii Noi, Nicolae Tudoreanu, primar de Festelița, Ștefan Vodă, Cetulean Sergiu, primar de Parcani, Soroca și mulți așți primari, deputați și experți în APL au vorbit despre situația actuală în APL, despre realizări în devoltarea comunităților sale și cei şapte ani de activitate ai CALM, dar şi despre cât de importantă este activitatea acestei instituţii pentru fortificarea autonomiei locale. Rezumatul emisiunii îl găsiţi în paginile 14 şi 15 ale ziarului.În cadrul unei alte emisiuni, de la acelaşi post de radio, experţii CALM Viorel Furdui şi Alexandru Morcov au atenţionat opinia publică cu privire la imperfecţiunea legislaţiei şi interpretărilor eronate din partea unor autorități centrale, care pun în pericol prestatorii de servicii de apă din localitățile rurale. Ce soluţii propun experţii, ca să nu falimenteze aceşti prestatori de servicii, aflăm din articolul intitulat: "CALM Bare Alarma", pagina 15 şi 16.Despre rezultatele vizibile, ca urmare a descentralizării Fondului Rutier, dar şi ce soluţii propun primarii şi experţii CALM pentru a îmbunătăţi modalitatea de repartizare a Fondului aflăm tot în noul număr al ziarului "Vocea Autorităţilor Locale".În paginile ziarului găsiți și declarațiile mai multor primari, cum ar fi: Angela Zaporoja, Colonița, municipiul Chișunău; Vasile Baciu, Sadaclia, Basarabeasca; Ion Scripnic, Ciorescu, municipiul Chișinău; Lilian Botnaru, Lozova, Strășeni; Angela Ursachi, Mateuți, Rezina cu privire la necesitatea urgentă a descentralizării financiare, singura soluție pentru a dezvolta localitățile rurale.Acestea, dar şi alte subiecte extrem de importante atât pentru APL şi APC, dar şi pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova le găsim doar în ziarul "Vocea Autorităţilor Locale".