Vizualizări: 56

Oportunitățile de dezvoltare ale mediului de afaceri din nordul țării, în centrul atenției autorităților publice centrale și locale la Forumul Economic Regional Nord

Edineț, 30 Noiembrie 2017 — Forumul Economic Regional Nord a avut loc joi, 30 noiembrie, la Edineț. Evenimentul, organizat de Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) și Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), a reunit circa 400 de participanți, printre care investitori locali, întreprinderi active, producători și exportatori, finanțatori, asociații de business, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale (consilii raionale din regiunea de Nord, primari, reprezentanții secțiilor economie), ODIMM, CCI, ADR Nord, ANSA, AIPA ș.a.



La deschiderea Forumului, directorul general al MIEPO, Vitalie Zaharia, a spus că organizatorii și-au propus să extindă platforma Moldova Business Week în regiuni, așa încât aceasta să ofere soluții pentru mediul de afaceri local în ceea ce privește accesarea finațărilor, atragerea investițiilor, creșterea competitivității și a comerțului pe piețele externe, dar și un cadru de transmitere a mesajelor Guvernului către autoritățile publice locale de a-și sincroniza acțiunile cu reformele de business implementate și a fi mai receptive la dificultățile antreprenorilor.



„Mă bucur că am reușit să aducem platforma Moldova Business Week în regiunea de Nord a țării și să ne întâlnim la Edineț. Avem nevoie de mai multă comunicare și înțelegere pentru a reuși în tot ce ne-am propus: pe de o parte autoritățile în realizarea reformelor, iar de cealaltă parte - antreprenorii să-și dezvolte afacerile”, a spus Vitalie Zaharia.



Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, prezent la eveniment, a afirmat că dezvoltarea regională durabilă este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe pe care și le-a propus Guvernul pentru dezvoltarea uniformă a tuturor regiunilor țării, reducerea disparităţilor economice şi sociale existente.



„Lucrurile în Republica Moldova s-au schimbat. Guvernul devine mai aproape de mediul de afaceri. Noi vă susținem la toate etapele de afaceri, continuând procesul de debirocratizare, de simplificare a procedurilor, de reducere a instituțiilor de control. Ne dorim ca reforma climatului de afaceri să fie simțită de fiecare antreprenor, așa încât începând cu anul 2018 fiecare agent economic să știe de câte ori va fi verificat, cu ce scop și care vor fi rezultatele controlului. Astfel, dorim să facem businessul mai correct și mai competitive atât pe piața internă, cât și în afară", a spus ministrul Economiei și Infrastructurii.



Potrivit lui Alexandru Baltag, directorul AOAM, care a vorbit despre situația antreprenoriatului și potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord, în 2016 în această regiune activau 4,956 de întreprinderi, cu o cifră de afaceri de 21,494 mln. lei. 49% din forța de muncă din regiune este ocupată în agricultură, iar 33% - în sfera serviciilor. Salariul mediu lunar brut la nivelul regiunii în anul 2015 era de 3871 de lei (185 de Euro), cu 15% mai mic decât media națională.



Despre implicarea administrației publice locale de la Edineț în dezvoltarea economică regională, ce a reușită să facă și care au fost provocări a vorbit Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț. În prezent, oraşul Edineţ rămâne a fi un important centru industrial din nordul Republicii Moldova, un pol de competitivitate al Regiunii de dezvoltare Nord, în care activează circa 2.100 de agenți economici. Majoritatea au afaceri în domeniul comerțului, hotelurilor și restaurantelor (26%), însă cea mai mare cifră de afaceri se înregistrează în domeniul industriei (25%). La Primăria Edineț am simplificat tot ce ține de procedurile pentru agenții economici și cred că acesta poate fi un exemplu, așa încât antreprenorul să poată pleca din primărie cu actele în 15 minute", a spus primarul.



Sergiu Jăpălău, directorul companiei TB Fruit, localizată în Parcul Industrial „Edineț" a vorbit despre cum a reușit într-un timp scurt să construiască și să dea în exploatare cea mai modernă fabrică de producere a sucurilor concentrate din țară.



„Compania noastră colaborează cu peste 1200 de producători din toată țara, reușind să proceseze 1800 de tone de mere/24 ore. La moment, la noi lucrează 168 de angajați, cu cel mai mare salariu din regiune. Și nu ne vom opri aici. Suntem liderii ramurii la indicatorii de producere. Până în prezent am exportat pe piața UE, iar din 2018 vrem să exportăm concentrat de sucuri pe piața SUA. Un accent îl punem pe eficiența energetică, aplicăm tehnologii noi de energie regenerabilă. Astfel, noi folosim energia peleților, bricheților, cojilor de nuci, tescovina de mere uscate", a spus directorul companiei.



Programul forumului a oferit participanților informații privind accesarea programelor de finantare din bugetul național și extern, atât pentru autorități publice, cât și pentru antreprenori, instrumentele de asistență pentru dezvoltarea afacerilor ale instituțiilor publice locale (consilii raionale, primării, ADR-uri etc.) și naționale (MIEPO, ODIMM, AIPA ș.a).



Printre subiectele de interes pentru antreprenori, abordate la forum sunt accesul la infrastructura fizică (căi de comunicație, utilități, incubatoare de afaceri ș.a.), potențialul și disponibilitatea forței de muncă, dezvoltarea centrelor de instruire și pregătire a forței de muncă (universități, colegii, școli de meserii, centre de excelență).



La finalul evenimentului, participanții au adresat întrebări reprezentanților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură. Problemele și propunerile antreprenorilor vor fi analizate și transmite Guvernului pentru soluționare.



Forumul Economic Regional Nord face parte din seria de evenimente de afaceri regionale organizate de MIEPO în parteneriat cu MEI și AOAM în perioada noiembrie 2017 - martie 2018.



www.miepo.md