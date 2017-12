Vizualizări: 26

Sesiuni de informare la Bălți despre granturile pentru dezvoltarea afacerilor în nordul R. Moldova, oferite de Guvernul Cehiei

Bălți, 1 Decembrie 2017 — Organizația cehă People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord şi Asociaţie obştească „Pro Cooperare Regională” au organizat la Bălți, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, sesiuni de informare pentru reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) despre concursul de granturi organizat în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare. Mijloacele băneşti vor fi acordate pentru susţinerea şi dezvoltarea afacerilor în zona de nord a ţării.



Suma totală disponibilă pentru granturi este 40 mii de euro. Vor fi oferite granturi de la două la cinci mii de euro. Termenul final pentru depunerea cererilor este 15 decembrie 2017.



În cadrul sesiunilor de informare, directorul de țară People in Need Moldova, Mario Straka, i-a informat pe participanți că, pentru a fi eligibili, solicitanții de granturi trebuie să reprezinte o întreprindere mică sau mijlocie înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, cu cel puţin un an în urmă şi cu un raport financiar prezentat, fără datorii la stat. Banii vor fi acordaţi prioritar pentru procurarea echipamentelor şi maşinilor, marketingul şi promovarea companiei, instruirea tehnică a personalului, îmbunătăţirea calităţii logistice şi implementarea inovaţiilor. Data estimată pentru evaluarea rezultatelor este 22 decembrie.



Deși ÎMM deţin o cotă dominantă în economie, acest sector rămâne afectat din cauza poziţiei lor relativ slabe în ceea ce priveşte activităţile de producere, accesul redus la capital, tehnologie şi infrastructură şi adaptabilitatea la cerinţele pieţei. Acordarea microgranturilor va servi drept una din uneltele principale pentru suportul şi accelerarea întreprinderilor locale. ÎMM vor avea oportunitatea de a utiliza acest suport financiar pentru majorarea competitivităţii lor, pentru implementarea planurilor de afaceri, ideilor inovative, pentru extinderea producerii şi gamei de servicii, pentru majorarea eficienţei afacerilor etc.



Pe parcursul săptămânii viitoare, specialiști din cadrul ADR Nord vor participa, în cadrul aceluiași proiect, la un training privind dezvoltarea capacităților îndomeniul atragerii investițiilor. Totodată, miercuri, 5 decembrie, părțile implicate în procesul de implementare a proiectului vor organiza o conferință de presă în cadrul căreia vor participa și actorii regionali interesați.



Bugetul total al proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” se cifrează la 555.000 euro și va fi implementat până la sfârșitul anului 2019.



People in Need este un ONG din Cehia care oferă suport și asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar în peste 20 de state ale lumii. Din anul 2000, organizația a implementat în Republica Moldova mai multe programe de interes social, iar din 2003 este prezentă şi în raioanele din stânga Nistrului.



www.adrnord.md