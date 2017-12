Vizualizări: 47

INVITAȚIE PENTRU MASS-MEDIA. Conferință de presă la Bălți în cadrul unui proiect moldo-ceh în valoare de 555.000 de euro

— Organizația cehă People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord şi Asociaţia obştească „Pro Cooperare Regională” din Bălți organizează o conferință de presă în contextul desfășurării concursului de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare.Conferința de presă va avea loc miercuri, 6 decembrie, ora 10.00, în incinta Restaurantului „Oscar” din Bălți (str. Mihail Sadoveanu, 1).La eveniment sunt invitați jurnaliști din mass-media regională și națională. De asemenea, la conferința de presă vor participa reprezentasnți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova, ai Universități de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și președinți de raioane și primari din Regiunea de Dezvoltare Nord.În cadrul conferinței de presă, participanții vor fi inforați atât despre granturile oferite în cadrul proiectului, cât și despre Centrul de informare pentru întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) și autoritățile publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord, creat în cadrul ADR Nord prin proiectul menționat.Bugetul total al proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” se cifrează la 555.000 de euro și va fi implementat până la sfârșitul anului 2019.People in Need este un ONG din Cehia care oferă suport și asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar în peste 20 de state ale lumii. Din anul 2000, organizația a implementat în Republica Moldova mai multe programe de interes social.Persoană de contact, ADR Nord: Victoria Zabolotnîi, tel. mob.: 069461118; e-mail: scai.adrnord@gmail.com www.adrnord.md