S-a încheiat Proiectul “Open Hearts”

Bălți, 12 Decembrie 2017 — Asociația Creștin Umanitară Slujirea Vieții din România și partenerii: Asociația Obștească ”Caroma Nord” (Republica Moldova), Asociacion Building Bridges (Spania) anunță finalizarea proiectului 2016-3-RO01-KA105-035416 - Open Hearts, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.



“Open Hearts” a fost un proiect internațional de mobilitate a tinerilor care a implicat organizații și participanți din țările participante în program (România și Spania) și dintr-o țară parteneră din vecinatatea Uniunii Europene – Republica Moldova.

Durata proiectului: 1.02.2017 – 31.01.2018.

Locul de desfășurare al mobilității: Zârnești, Județul Brasov, România.



Proiectul “Open Hearts” a reunit 29 de participanți: 24 de tineri, 4 lideri de grup și 1 însoțitor pentru o tânără cu deficiențe senzoriale (nevăzătoare), din 3 țări. Dintre participanții la proiect 14 provin din rândul tinerilor cu oportunități reduse: 4 sunt cu dizabilități severe, 3 suferă de boli grave, ceilalți tineri Neet’s, de etnie romă, din comunități rurale, cu probleme financiare.



”Open Hearts” și-a propus să crească nivelul de conștientizare privind drepturile omului prin dialog intercultural, înlăturarea stereotipurilor, promovarea toleranței și a întelegerii reciproce prin derularea unor activități antreprenoriale practice în echipă.



Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

- Dezvoltarea solidarității în rândul tinerilor participanți;

- Creșterea implicării tinerilor în viața socială prin participarea activă în timpul proiectului și prin învațare interculturală;

- Identificarea bunelor practici în integrarea tinerilor cu dizabilități;

- Conștientizarea celor 24 de tineri participanți la mobilitate asupra necesității promovării și dezvoltării spiritului antreprenorial;

- Dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung între parteneri.



Metodele de educație non-formale folosite au fost interactive și participative implicandu-i permanent pe tinerii participanți: jocuri de cunoaștere, workshop-uri, photovoice, vizite culturale și tematice, ateliere de lucru, storytelling, lucru în echipă, prezentări interactive, muzică, dansuri și mancare tradițională, vizite de documentare, învațarea prin experiența practică, teambuilding, discuții facilitate de grup.

Proiectul a evidențiat rolul tinerilor în respectarea drepturilor omului, astfel încât să conviețuiască cu demnitate și respect reciproc.



Activitățile schimbului de tineri s-au desfășurat pe durata a 8 zile, în perioada 19 - 26 iulie 2017 și au fost implementate prin metode de educație non-formală. În cadrul mobilității de tineri și în acord cu obiectivele proeictului s-au desfășurat următoarele activități:

1. Cunoasterea participantilor - My story

2. Promovarea proiectului și a programului Erasmus+

3. Seminarii tematice (informare asupra riscurilor discriminării și măsuri de combatere)

4. Photovoice – Discriminarea ucide vise – Expoziție de fotografie tematică fiind situații de discriminare observate de participant

5. Vizite culturale și tematice

6. Ateliere practice pentru tinerii antreprenori: Descoperirea și experimentarea diferitelor tipuri de afaceri handmade, confecționarea lumanarilor artizanale, procesul tehnologic de conservare a legumelor și fructelor, întalniri cu antreprenori și meșteri populari)

7. Seri interculturale și de socializare.



Activităţile propuse au contribuit la dezvoltarea spiritului de solidaritate, toleranță și înțelegere, la creşterea motivației în vederea stimulării participării active, la dezvoltarea abilităților de comunicare și a spiritului de echipă, la înlaturarea barierelelor sociale şi culturale, la eliminarea stereotipurilor şi prejudecăților, oferindu-le tinerilor participanți șansa de a-și pune în valoare experiența proprie și de a participa la ateliere practice.



La finalul proiectului avem următoarele rezultate:

- 1 pagină facebook a proiectului cu detalii privind scopul, obiectivele și rezultatele proiectului și poze realizate în timpul activităților;

- au fost informate peste 5 000 de persoane din România, Republica Moldova și Spania- țările din care sunt participanții – privind rezultatele proiectului și realizarea vizibilității Programului Erasmus+, prin pagina facebook, adunând numărul de prieteni ai fiecărui participant care va disemina pe pagina proprie;

- 1 parteneriat pe termen lung și noi proiecte.

Participanșii au primit Youth pass, certificatul european care atestă competențele dobândite în timpul mobilității.



Cîteva impresii ale participanților:

„Fiecare moment al vieții are o însemnătate. Vara anului 2017 s-a remarcat grație Proiectului Open Hearts. Schimbul de experiență, cunoașterea interculturală, dezvoltarea personală, pătrunderea în esența termenului „incluziune socială” - toate, desfășurate sub buna coordonare a organizatorilor, într-un mediu transfrontlier plăcut, și-au asumat feedback pozitiv în ceea ce privește continuitatea inițierii unor asemenea proiecte. Mulțumesc pentru atmosferă și confort sufletesc acordat în perioada realizării Open Hearts.”

- Marionela Lisnic, R. Moldova



„Eu personal am rămas încântată și sunt foarte mulțumită că există așa proiecte unde ne putem face prieteni, unde putem sa învățăm să ne dezvoltăm și tot odată să aven momente placate împreună. Am rămas cu amintiri frumoase și abia aștept vara viitoare. Și cu această ocazie, fiind în proiect, mi-am trecut bariera dea fi cu oameni de vârsta mea, să fiu în colectiv mare și mă bucură faptul ca am reușit!”

- Viorica Pricop, R. Moldova



„Proiectul Erasmus+ "Open Hearts" a făcut posibil un schimb intercultural interactiv între tineri din Spania, România și Republica Moldova integrând deasemenea persoane cu nevoi speciale alături de care ne-am simțit degajați, liberi și fericiți. Programul proiectului a fost unul lejer dându-ne posibilitatea de a interacționa mai mult, de a ne cunoaște mai bine și de a pierde noțiunea timpului explorând și admirând peisajele din împrejurimi. Mă simt într-adevăr o norocoasă că am avut ocazia să cunosc atâția oameni frumoși care m-au inspirat atât de mult și care au făcut ca acele 10 zile sa fie atât de speciale. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din aceasta aventură. Aștept cu drag să ne revedem cândva...”

- Anișoara Baznat, R. Moldova



”Ca prim sentiment, am ramas cu o nostalgie instantă, aproape o nostalgie premeditată, pentru că știam că mulți dintre oamenii pe care i-am cunoscut vor rămâne ca o amintire a trecutului. Dar o amintire frumoasă. Am învatat și am văzut cum trebuie să se țină o sesiune. Am tradus și încercat să înteleg oamenii din jurul meu (dacă mi se permite) de mi-au sărit capacele. Introvertismul meu și lumea mea internă s-a îmbogățit cu lumile celorlalți. Îmi place ca a fost varietate de activități, proiectul mi s-a părut ok, lipsa de structură formală a creat inițial o mică confuzie dar, m-am adaptat foarte bine.”

- Victor Păduraru, România



