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Исполком за повышение зарплат госслужащих. Инициатива Тарнавского и Гусейнова одобрена

15 Decembrie 2017 — Исполнительный комитет на сегодняшнем заседании одобрил законодательную инициативу Александра Тарнавского и Игоря Гусейнова по изменению закона о системе оплаты труда государственных служащих.



Авторы идеи предлагают, чтобы местные органы власти получили право устанавливать уровень должностного оклада для государственных служащих из органов местного публичного управления.



По словам первого заместителя Башкана Вадима Чебан, исполком проанализировал данную инициативу, и предложил поддержать так как, в любом случае, основным фундаментом местных органов управления являются государственные служащие, а стимулирование, в том числе и молодых кадров, которые должны приходить на государственные службы, должны являться приоритетом.



«Если сегодня, к примеру, госслужащий получает оклад в размере 2200 лей, то по данной инициативе, которая предлагается, можно повышать должностной оклад, но не выше 100% от его уровня. Это дополнительно будет подспорьем к заработной плате для госслужащих занятых на публичной службе местных органов власти»– отметил Чебан.



Так же, по мнению первого заместителя Башкана, уровень должностного оклада предлагается компенсировать за счет собственных источников, либо из бюджета примэрий, либо из регионального бюджета.



Напомним, что поправки в закон об оплате труда госслужащих были разработаны вице-спикером Народного Собрания Гагаузии Александром Тарнавским и заместителем мэра села Авдарма Игорем Гусейновым.



В пояснительной записке к инициативе было отмечено, что на сегодняшний день заработная плата государственных служащих, установленная законом об оплате труда государственных служащих, равна 2,2 тыс. леев для начинающего работника. По мнению авторов идеи, из-за этого, госслужба непривлекательна для специалистов.



источник: gagauzmedia.md