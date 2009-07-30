Vizualizări: 58
Din categorie: Administraţie Publică
Исполком за повышение зарплат госслужащих. Инициатива Тарнавского и Гусейнова одобрена
15 Decembrie 2017 — Исполнительный комитет на сегодняшнем заседании одобрил законодательную инициативу Александра Тарнавского и Игоря Гусейнова по изменению закона о системе оплаты труда государственных служащих.
Авторы идеи предлагают, чтобы местные органы власти получили право устанавливать уровень должностного оклада для государственных служащих из органов местного публичного управления.
По словам первого заместителя Башкана Вадима Чебан, исполком проанализировал данную инициативу, и предложил поддержать так как, в любом случае, основным фундаментом местных органов управления являются государственные служащие, а стимулирование, в том числе и молодых кадров, которые должны приходить на государственные службы, должны являться приоритетом.
«Если сегодня, к примеру, госслужащий получает оклад в размере 2200 лей, то по данной инициативе, которая предлагается, можно повышать должностной оклад, но не выше 100% от его уровня. Это дополнительно будет подспорьем к заработной плате для госслужащих занятых на публичной службе местных органов власти»– отметил Чебан.
Так же, по мнению первого заместителя Башкана, уровень должностного оклада предлагается компенсировать за счет собственных источников, либо из бюджета примэрий, либо из регионального бюджета.
Напомним, что поправки в закон об оплате труда госслужащих были разработаны вице-спикером Народного Собрания Гагаузии Александром Тарнавским и заместителем мэра села Авдарма Игорем Гусейновым.
В пояснительной записке к инициативе было отмечено, что на сегодняшний день заработная плата государственных служащих, установленная законом об оплате труда государственных служащих, равна 2,2 тыс. леев для начинающего работника. По мнению авторов идеи, из-за этого, госслужба непривлекательна для специалистов.
источник: gagauzmedia.md
Авторы идеи предлагают, чтобы местные органы власти получили право устанавливать уровень должностного оклада для государственных служащих из органов местного публичного управления.
По словам первого заместителя Башкана Вадима Чебан, исполком проанализировал данную инициативу, и предложил поддержать так как, в любом случае, основным фундаментом местных органов управления являются государственные служащие, а стимулирование, в том числе и молодых кадров, которые должны приходить на государственные службы, должны являться приоритетом.
«Если сегодня, к примеру, госслужащий получает оклад в размере 2200 лей, то по данной инициативе, которая предлагается, можно повышать должностной оклад, но не выше 100% от его уровня. Это дополнительно будет подспорьем к заработной плате для госслужащих занятых на публичной службе местных органов власти»– отметил Чебан.
Так же, по мнению первого заместителя Башкана, уровень должностного оклада предлагается компенсировать за счет собственных источников, либо из бюджета примэрий, либо из регионального бюджета.
Напомним, что поправки в закон об оплате труда госслужащих были разработаны вице-спикером Народного Собрания Гагаузии Александром Тарнавским и заместителем мэра села Авдарма Игорем Гусейновым.
В пояснительной записке к инициативе было отмечено, что на сегодняшний день заработная плата государственных служащих, установленная законом об оплате труда государственных служащих, равна 2,2 тыс. леев для начинающего работника. По мнению авторов идеи, из-за этого, госслужба непривлекательна для специалистов.
источник: gagauzmedia.md
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 1237
- Afaceri 784
- Angajări & Joburi 125
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 119
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 10
- Construcţii & Infrastructură 45
- Dezvoltare Regională 1008
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 559
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 324
- Educaţie & Instruire 708
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 9
- It&c 14
- Media & Publicitate 362
- Mediu 31
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 15
- Ong & Societate Civilă 1042
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 124
- Sindicate 4
- Social 550
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 286
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 18
Resurse
Statistica
- 9585 comunicate de presă
- 324 jurnalişti înscrişi
- 129 instituţii/companii înscrise
- 466 utilizatori înscrişi