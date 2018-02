Vizualizări: 51

Intensificarea Vânzărilor prin Google AdWords

— Impactul internetului privind promovarea eficientă și ieftină comparativ cu cea tradițională nu mai pune nimeni la îndoială. Avantajele acesteia se cunosc, însă cum se face o campanie în mediul on-line amplă și de succes vă invităm să aflați în cadrul trainingului.Programul trainingului va include:1. SEO (Search Engine Optimization) şi marketing – optimizarea poziţionării pe motoarele de căutare.2. SEM (Search Engine Marketing) – marketing prin motoarele de căutare şi reţelele de display. Metode de bugetare (CPC – cost per click, CPM – cost per afişare, CPA / CPCn – cost per achiziţie sau conversie,CPP – cost per performanţă).3. SMM (Social Media Marketing) şi SMO (Social Media Optimization) Importanţă, beneficii, metode şi tactici.4. Analiza pieţei autohtone de on-line marketing, valorificarea rentabilităţii investiţiilor (ROI). Tendinţe locale şi internaţionale.Data desfășurării: 21- 22 februarie 2018Trainer: Iurie Șalaru – Director Public Media GrupTaxa: 1450 lei pentru participantLocul desfășurării: Ștefan cel Mare 151, Chișinău, Centrul de Formare Antreprenorială,Informații și înscrieri: +373(22) 235294, 23 3286 e–mail: marina.popovici@chamber.md