Noul director al ADR Nord a fost prezentat colectivului

Bălți, 9 Februarie 2018 — Noul director al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Vitalii Povonschii, a fost prezentat vineri, 9 februarie, colectivului Agenției de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici, și secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Dorin Andros.



Cu acest prilej, ministrul Liviu Volconovici a vorbit despre experiența noului director al ADR Nord, exprimându-și convingerea că abilitățile sale manageriale vor permite consolidarea instituției și realizarea proiectelor de dezvoltare regională aflate în proces de implementare. Ministrul i-a dorit noului director succese în noua funcție, exprimându-și încrederea că Vitalii Povonschii dispune de experienţa şi calităţile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților ce îi revin.



„Până în prezent, ADR Nord a realizat 31 de proiecte ce, cu siguranță, au îmbunătățit condițiile de viață pentru cetățeni și au modernizat serviciile publice locale. Au fost proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, construcția drumurilor regionale, sporirea atractivității turistice, eficiența energetică în clădiri publice etc. Proiecte în valoare totală de circa 350 milioane de lei, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, dar și cu suportul partenerilor de dezvoltare. Sperăm că experiența dumneavoastră de muncă va contribui la dezvoltarea întregii regiuni, atragerea investitorilor și servicii locale mai bune”, a menționat ministrul Liviu Volconovici, în cadrul ședinței de la ADR Nord.



În context, ministrul Liviu Volconovici i-a mulțumit pentru aportul adus dezvoltării regionale fostului director interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, care a asigurat interimatul funcției din luna iulie 2017.



Secretarul de stat Dorin Andros a trecut în revistă principalele realizări în domeniul dezvoltării regionale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, urându-i echipei ADR Nord succese în implementarea politicii de dezvoltare regională.



Despre cele mai importante realizări ale Agenției, dar și despre unele provocări au vorbit fostul director interimar al ADR Nord, juristul și cei patru șefi de secții din cadrul ADR Nord.



La rândul său, Vitalii Povonschii a asigurat formarea unor bune relații de colaborare cu colegii și instituțiile statale în vederea realizării eficiente a priorităților și obiectivelor ADR Nord. Totodată, noul director a mulţumit MADRM pentru încrederea acordată. „Despre echipa Agenţiei am auzit doar de bine. Au realizat un şir de proiecte pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor. Vom continua împreună cu echipa să atragem investiţii în regiune, pentru a contribui la servicii publice calitative şi eficiente”, a spus Vitalii Povonoschii, noul director al ADR Nord.



Vitalii Povonschii a fost desemnat câștigătorul concursului public la postul vacant de director al ADR Nord, organizat de MADRM, în data de 6 februarie a.c. În prezent, Vitalii Povonschii este consilier în Consiliul municipal Bălți. Anterior, a îndeplinit funcția de director al Î.S. „Molda­eroservice” timp de 11 ani. Are studii superioare în domeniul aviației și economiei.



