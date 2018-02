Vizualizări: 54

Reprezentanți ai Ambasadei Republicii Cehe la Chișinău s-au documentat despre proiectele implementate de ADR Nord din banii poporului ceh

Bălți, 15 Februarie 2018 — Jan Husák, consilier pentru cooperare, proiecte de dezvoltare regională și afaceri economice din cadrul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, și Daniela Dragalin, reprezentantă a Ambasadei, au efectuat joi, 15 februarie, o vizită la ADR Nord, pentru a se documenta în privința proiectelor implementate de Agenție din banii poporului ceh.



La eveniment au mai participat Mario Straka, director de țară al Organizației cehe People in Need Moldova, Vitalie Rusu, reprezentant al Organizației neguvernamentale „Pro Cooperare Regională”; specialiști ai ADR Nord.



În cadrul unei ședințe în incinta Agenției, părțile au discutat despre colaborarea fructuoasă de șapte ani dintre ADR Nord și Ambasada Republicii Cehe în Chișinău. În context, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor, Maria Prisacari, a menționat că poate oferi doar exemple pozitive atunci când vine vorba de colaborarea ADR Nord cu partenerii cehi.



„Am început să colaborăm în anul 2011, atunci când politica de dezvoltare regională în Republica Moldova se afla la început de cale. De atunci, trei ani la rând am fost beneficiari de granturi mici din partea Ambasadei Cehiei în Republica Moldova. Este vorba de proiecte importante pentru dezvoltarea regională, prin intermediul cărora am elaborat broșuri despre esența studiului de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, precum și un program modern de planificare geospațială. Este important că unele din aceste proiecte-pilot au fost preluate și implementate la centrul și sudul Moldovei. În prezent, cu sprijinul partenerilor cehi, implementăm un proiect de dezvoltare a afacerilor în regiune și un proiect prin care vom elabora strategia și planul de acțiuni în domeniul specializării regionale”, a relevat șefa SCAI, Maria Prisacari, mulțumind reprezentanților Ambasadei Cehiei pentru buna colaborare.



La rândul său, consilierul Jan Husák a reiterat disponibilitatea Ambasadei Republicii Cehe la Chișinău de a susține ADR Nord în promovarea politicii de dezvoltare regională și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni.



În prezent, Guvernul Cehiei finanțează proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, implementat de Organizația cehă People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord şi Asociaţie obştească „Pro Cooperare Regională”, al cărui buget se cifrează la 555.000 de euro. Acordul pentru implementarea acestui proiect a fost semnat în data de 6 noiembrie 2017. De asemenea, și Agenția Cehă pentru Dezvoltare finanțează în prezent proiectul „Elaborarea strategiei și planului de acțiuni în domeniul specializării regionale în Regiunea Nord, Moldova”, implementat de ADR Nord și Royal HaskoningDHV. Bugetul acestui proiect se cifrează la 23.500 de euro.



www.adrnord.md