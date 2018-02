Vizualizări: 39

Serviciul de salubrizare în șapte sate continuă să funcționeze anevoios. Autoritățile locale promit să redreseze situația

Bălți, 19 Februarie 2018 — Serviciul de colectare și depozitare a deșeurilor în șase sate din raionul Râșcani și un sat din raionul Drochia continuă să funcționeze anevoios din cauza rău-platnicilor și a numărului mic de contracte încheiate cu cetățenii. Serviciul a fost creat la sfârșitul anului 2014 în cadrul proiectului „Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Râșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)”, implementat de ADR Nord în perioada anilor 2013-2014.



Cea mai alarmantă situație se atestă în satul Pelinia, unde locuiesc peste 7.500 de oameni. Astfel, din cele 3006 de gospodării din Pelinia, doar 700 de gospodării (23,28%) au încheiat, până în prezent, contracte cu întreprinderea de salubrizare creată în cadrul proiectului. În acest scop, Fondul Național de Dezvoltare Regională a alocat 5.812.110 de lei, iar Guvernul Germaniei - 1.239.990 de lei, oferiți prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Astfel, în total au fost investiți 7.052.100 de lei.



Despre problemele de funcționare a serviciului de colectare a deșeurilor în cele șapte localități s-a discutat astăzi, 19 februarie, în cadrul unei ședințe speciale organizată în incinta ADR Nord. La întrunire au fost invitați primarii celor șapte localități rurale*** și directorul SRL „Salubricom-Expert", Dorel Verhovețchi.



Primarii au prezentat informații despre activitățile realizate în perioada anului 2017 și despre activitățile din anul curent. În particular, aleșii locali s-au referit la ședințele tematice cu participarea cetățenilor și a consilierilor, precum și la suportul oferit de întreprinderea de gestionare a deșeurilor în procesul de semnare a contractelor și colectarea tarifelor pentru serviciul prestat.



În context, directorul SRL „Salubricom-Expert", Dorel Verhovețchi, a informat că suma totală a datoriilor cetățenilor față de întreprindere se cifrează la 206.821 de lei, iar semnarea contractelor de prestare a serviciilor cu sătenii bate pasul pe loc.



Participanții la ședință au căzut de acord că situația în cele șapte localități pune în pericol funcționarea întregului sistem de gestionare a deșeurilor în cele șapte localități, acest fapt necesitând implicarea fermă a autorităților locale. Astfel, până la sfârșitul acestei săptămâni, primarii urmează le prezinte specialiștilor ADR Nord informații despre dificultățile ce împiedică buna funcționare a serviciului și un plan de redresare a situației. În acest sens, primarii pot beneficia de asistența ADR Nord și a consultanților regionali ai GIZ, astfel încât în decurs de trei luni problemele serviciului de colectare și depozitare în cele șapte localități să fie soluționate.



Directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, a atenționat că problemele serviciului de colectare și depozitare a deșeurilor în cele șapte localități sunt serioase și i-a îndemnat pe aleșii locali să se implice activ în soluționarea acestora. „S-au cheltuit șapte milioane de lei și acum nimeni să nu fie responsabil de această situație? Reieșind din această experiență, vom ști cum să procedăm în cazul unor proiecte similare, dar asta nu înseamnă că cineva acum trebuie să lase mâinile în jos. Funcționarea eficientă a serviciului de salubrizare creat ține anume de autoritățile locale. Chemați-i pe rău-platnici în judecată. E neplăcut, dar altă soluție nu există”, a subliniat directorul ADR Nord.



La rândul său, șeful Secției managementul proiectelor (SMP) a ADR Nord, Constantin Bândiu, a menționat că proiectul de gestionare a deșeurilor în cele șapte localități trebuia să servească drept exemplu pentru alte localități din regiune, însă timpul a arătat că autoritățile locale nu au depus suficient efort ca sistemul să funcționeze așa cum s-a planificat. Mai mult, șeful SMP s-a arătat indignat de faptul că SRL „Salubricom-Expert", care prestează servicii de colectare și depozitare a deșeurilor, încă nu are un regulament de funcționare, document care trebuia să fie adus la cunoștința cetățenilor deserviți.



Pe de altă parte, unii primari au precizat că în localitățile lor situația deșeurilor nu este rea, acest lucru datorându-se proiectului implementat de ADR Nord. „Am avut 13 gunoiști până la implementarea proiectului dar astăzi avem o gunoiște”, a spus unul dintre primari.



Amintim că, în luna martie 2016, în cadrul unei ședințe similare organizată în incinta Consiliului raional Drochia, s-a discutat și despre faptul că unii locuitori ai satului Pelinia nu folosesc tomberoanele pentru depozitarea deșeurilor, ci pentru a păstra produse alimentare (murături). ADR Nord a atras atenția că respectivele tomberoane sunt fabricate din masă plastică de cea mai joasă calitate, acestea conținând substanțe cancerigene. Păstrarea produselor alimentare în astfel de pubele este strict interzisă!





---------------------

*** Valentina Nadulișneac, primarul com. Răcăria; Virgil Moloșag, primarul s. Singureni; Anatol Baciu, primarul s. Corlăteni; Aliona Frecăuțanu, primarul com. Grinăuți; Valeriu Ghelan, primarul com. Recea; Ion Vacariuc, primarul sat. Aluniș; Titus Sărăteanu, primarul com. Pelinia.



www.adrnord.md