Granturi și mentorat pentru micii antreprenori din nordul țării, oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare

Sângerei, 28 Februarie 2018 — Șase mici antreprenori din raioanele Soroca și Sângerei vor beneficia de suport financiar și mentorat din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare, prin intermediul Proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”.



Antreprenorii au fost selectați în urma unei competiții și premiați într-un cadru festiv, la Incubatorul de Afaceri din Soroca, pe 26 februarie, și la Incubatorul de Afaceri din Sângerei, pe 27 februarie. Învingătorii competiției, premiați cu diplome de gratul întâi, s-au ales cu câte un grant în valoare de până la cinci mii de euro.



La Soroca, ideea de business care a obținut cele mai multe voturi din partea comisiei de evaluare aparține Mariei Stepanyants (SRL „ROMSTEP”) și Anastasiei Televca (SRL „ROMSTEP”), care au înființat un centru multifuncțional de dezvoltare a copiilor la începutul anului 2018 și își propune să-și extindă afacerea, pentru a le oferi copiilor spații prietenoase pentru jocuri și învățare. La Sângerei, grantul a fost câștigat de către soții Violeta și Eduard Maniuc, care dețin un cabinet stomatologic și își doresc să procure echipament modern pentru efectuarea radiografiilor dentare, ceea ce îi va ajuta să le ofere pacienților servicii de calitate.



Antreprenorii premiați cu diplome de gradul doi și trei vor beneficia, pe parcursul anului 2018, de mentorat din partea experților din Republica Cehă, care îi vor ghida în elaborarea strategiilor de dezvoltare a businessului propriu.



La evenimentele de premiere a antreprenorilor au participat înalți oaspeți din partea Ambasadei Republicii Cehe și consiliilor raionale. Atât Jan Husák, consul privind comerțul și cooperarea pentru dezvoltare din cadrul Ambasadei, cât și Vasili Marandiuc, președinte al raionului Sângerei, au apreciat contribuția micilor antreprenori din regiune la dezvoltarea socio-economică și promovarea spiritului inovativ în activitățile de business.



Mario Straka, director al misiunii People in Need Moldova, și Vitalii Povonschii, director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord, au felicitat învingătorii și le-au dorit succes în dezvoltarea propriilor afaceri. La fel, ei au încurajat toți antreprenorii din Soroca și Sângerei să participe ulterior la alte programe de instruire și concursuri de granturi mici, ce vor fi anunțate de People in Need Moldova.



Cei șase antreprenori învingători, împreună cu alți douăzeci de mici antreprenori, rezidenți ai incubatoarelor de afaceri din Soroca și Sângerei, au finalizat recent programul de instruire Lean Canvas, care a durat zece săptămâni. În cadrul acestei instruiri, participanții au învățat cum să determine propunerea de valoare unică pentru businessul lor, cum să aleagă segmentele de piață și canalele de distribuție, precum și care sunt principiile elementare de marketing.



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare, este implementat de către People in Need Moldova în perioada anilor 2017-2019. Datorită parteneriatului dintre People in Need Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, AO „Pro Cooperare Regională”, incubatoarele de afaceri din Soroca și Sângerei, și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, vor fi create condiții mai bune pentru susținerea startup-urilor și aplicarea inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii din zona de nord a țării.



