Membrii CRD Nord s-au întrunit în prima ședință ordinară din acest an

Bălți, 28 Februarie 2018 — Reuniți în cadrul primei ședințe ordinare din acest an, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) au audiat Raportul de implementare al Strategiei de Dezvoltare Regională Nord și activității ADR Nord în anul 2017 și au luat act de activitățile realizate de Agenție în vederea implementării proiectelor investiționale finanțate din sursele UE. Totodată, membrii Consiliului au aprobat completările la Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 și Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord în anul 2018, fiind informați despre obiectivul privind actualizarea Planului Operațional Regional Nord 2017-2020.



În debutul ședinței, președintele CRD Nord, Ion Leucă, l-a prezentat membrilor Consiliului pe noul director al ADR Nord, Vitalii Povonschii, urându-i succes în îndeplinirea responsabilităților ce îi revin. Totodată, președintele CRD Nord i-a mulțumit fostului director al ADR Nord, Ion Bodrug, pentru aportul său în domeniul dezvoltării regionale în cei opt ani de activitate.



În discursurile lor, directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, și șefii de secții din cadrul Agenției au adus la cunoștința membrilor CRD Nord informații despre realizările ADR Nord în anul 2017 și planurile Agenției pentru anul 2018. Astfel, într-un raport ce a vizat activitățile desfășurate pe parcursul anului trecut, directorul ADR Nord a prezentat invitaților la ședință cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în activități de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, planificare strategică și programare, organizare evenimente și promovarea regiunii, relații internaționale, schimb de experiență și atragere investiții.



În raportul prezentat se spune că, în 2017, ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Anul trecut, valoarea totală a investițiilor s-a cifrat la 103,8 milioane lei, din care 69,5 milioane lei alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 34,30 milioane lei atrași din surse externe. În mare parte, mijloacele financiare din surse externe urmează să fie valorificate în 2018.



În cadrul ședinței, au fost aprobați copreședinții Comisiilor regionale sectoriale (CRS) în domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare și Managementul deșeurilor solide din cadrul CRD Nord și a fost prezentat un raport privind activitatea Comisiilor regionale sectoriale în anul 2017, structuri create pentru a dezbate proiecte de decizii, elaborând recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Nord.



La prima ședință a CRD Nord din acest an s-a mai discutat despre cele șase proiecte dezvoltate în baza Programelor regionale sectoriale în domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare și Eficiența energetică a clădirilor publice, finanțate Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.



La rândul său, prorectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), conf. univ., dr. Gheorghe Neagu, a prezentat membrilor CRD Nord un raport pe marginea studiului „Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic în Regiunea de Dezvoltare Nord”, elaborat la comanda ADR Nord.



Despre Inițiativa UE „Primarii pentru Creşterea Economică” (M4EG), lansată în 2017 în cadrul Parteneriatului Estic, a vorbit Lilian Danilov, coordonatorul proiectului pentru Republica Moldova. La această inițiativă au aderat, până în prezent, 18 autortăți publice din țară, dinte care patru sunt din Regiunea de Dezvoltare Nord: Primăria Bălți, Primăria Edineț și Primăria Dondușeni și Primăria Criva. Autoritățile locale care au aderat la clubul M4EG vor fi asistate la elaborarea Planurilor de dezvoltare economică locală (Plan DEL), documente care vor primi avizul Băncii Mondiale și care vor deschide mai multe oportunități pentru elaborarea și aplicarea la diverse apeluri de proiecte finanțate de UE în domeniul dezvoltării economice.



La finalul ședinței, reprezentantul Lafarge Ciment Moldova S.A. a prezentat bune practici și soluții eficiente economic pentru execuția drumurilor regionale.



CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalita te juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.



