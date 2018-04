Vizualizări: 36

Развитие бизнеса и международное обучение для предпринимателей Республики Молдова

Chisinau, 19 Aprilie 2018 — Центр делового образования при Торгово-промышленной палате РМ совместно с немецким обществом GIZ приглашает руководителей молдавских предприятий к участию в Программе повышения квалификации “Молдова-Германия”.



Программа позволяет улучшить управленческие навыки, изучить немецкий рынок и правила ведения бизнеса в Германии, установить деловые отношения и долгосрочное партнерство с немецкими фирмами.



Требования к кандидатам:



Должность среднего или высшего менеджера в компании;

Конкретные коммерческие интересы компании в Германии;

Свободное владение английским языком (либо русским – для отраслевых групп);

Высшее образование и опыт работы минимум 3 года;

На 2018 год запланированы следующие группы:



Economic Cooperation (английский и русский язык),

Economic Cooperation with focus on the agricultural sector Отраслевая по сельскому хозяйству (международная, русский язык),

Economic Cooperation with focus on energy efficiency in industry and buildings) Отраслевая по энерго-эффективности (международная, английский или русский языки).

Дополнительные информации о Программе можно найти на сайтах www.managerprogramm.de или http://managerprogramm.de



Отбор в группу осуществляется немецко-молдавской комиссией по результатам собеседования с кандидатами.



Принимаются заявки Application Form 2016 V4 EN на участие (формуляры можно скачать на данной странице). Подача заявок на участие до 7 мая 2018 года. Следующее собеседование состоится 28 и 30 мая 2018 года.



Программа осуществляется при поддержке Министерства Экономики Республики Молдова и Федерального Министерства Экономики и Энергетики Германии.



Финансирование



Программа в Германии финансируется из средств Федерального министерства экономики и технологий через Кредитный институт по реконструкции (KfW), а также за счет вклада немецкой экономики. Участников обеспечивают транспортом и проживанием в Германии. Во время пребывания в Германии они застрахованы на случаи болезни, от несчастных случаев и от возникновения ответственности.



Вклад участника состоит из 6300 леев (с возмещением) и авиа билет на период стажировки.



Не упустите эту возможность! Приходите и вы!