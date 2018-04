Vizualizări: 359

Specialiștii ADR Nord învață cum să acorde consultanță și asistență pentru dezvoltarea afacerilor

Bălți, 24 Aprilie 2018 — Specialiști în atragerea investițiilor și în planificare strategică în cadrul ADR Nord au participat, în perioada 23-24 aprilie a.c., la un training despre dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”.



În cadrul trainingului, expertul Matt Rutter a vorbit despre cele mai eficiente metode de dezvoltare a afacerilor, reieșind din practicile internaționale în domeniu. Totodată, expertul a oferit un șir de soluții pentru asigurarea unui climat favorabil pentru dezvoltarea afacerilor. De asemenea, expertul a prezentat informații despre crearea unei afaceri, evaluarea afacerii, planul de afaceri, strategia de afaceri, precum și informații despre procedura de înregistrare a unei afaceri și alegerea formei juridice pentru aceasta.



Specialiștii ADR Nord susțin că informațiile prezentate de către expert îi vor ajuta să acorde o mai bună consultanță persoanelor care vor să lanseze afaceri în regiune.



Bugetul total al proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” se cifrează la 555.000 euro și va fi implementat până la sfârșitul anului 2019. În cadrul acestui proiect, în incinta ADR Nord se planifică a inaugurarea Centrului de informare pentru autoritățile publice locale și întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord. Recent, în urma unui concurs organizat în cadrul acestui proiect, șase mici antreprenori din raioanele Soroca și Sângerei au obținut suport financiar și posibilitatea de a beneficia de mentorat din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare.



People in Need este un ONG din Cehia care oferă suport și asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar în peste 20 de state ale lumii. Din anul 2000, organizația a implementat în Republica Moldova mai multe programe de interes social, iar din 2003 este prezentă şi în raioanele din stânga Nistrului.



