Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord, sărbătorită la Bălți. Directorul ADR Nord: Cu ajutorul Uniunii Europene ne vom putea moderniza țara

Bălți, 11 Mai 2018 — Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord a fost marcată vineri, 11 mai, pe Aleea Clasicilor din municipiul Bălți printr-un intermezzo literar-artistic cu genericul „Prin artă - în Europa” și printr-un program artistic cu genericul „Școala - a doua casă”. Totodată, a fost inaugurat un târg de obiceiuri și tradiții europene, iar colective de studenți și elevi de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți și Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei au susținut un concert.



La eveniment au participat șeful adjunct al Secției operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Marco Gemmer, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Excelența Sa Bartłomiej Zdaniuk, consulul general al României la Bălți, Excelența Sa Mihail Baciu, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Natalia Gașițoi, reprezentanți ai Primăriei municipiului Bălți și ai organizațiilor neguvernamentale „Pro Cooperare Regională” și „Pro-Europa” Bălți etc.



În mesajul său de inaugurare a Zilei Europei în regiune, directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, s-a referit la importanța cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, menționând, în acest context, un șir de beneficii rezultate din implementarea Acordului de Asociere RM-UE.



„În perioada 2011-2016, ADR Nord a implementat trei proiecte de dezvoltare regională lansate cu sprijinul financiar al Guvernului German, valoarea totală fiind de 1.385.920 de euro. În perioada 2017-2020, Uniunea Europeană finanțează în Regiunea de Dezvoltare Nord șase proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și eficiență energetică în valoare de 13.824.498 de euro. Totodată, partenerii cehi oferă suport în această perioadă întreprinderilor mici și mijlocii din regiune în valoare de 500.000 de euro. Așadar, UE este unul dintre principalii donatori ai țării noastre, aprobând finanțări pentru reabilitarea drumurilor, dezvoltarea afacerilor, educație, sănătate, modernizarea agriculturii, dezvoltare regională, dezvoltarea zonelor rurale, producerea biocombustibilului, locuințele pentru persoanele socialmente vulnerabile etc. Până în prezent, Republica Moldova a beneficiat de suport financiar din partea UE de peste patru miliarde de euro. Cu ajutorul UE ne vom putea moderniza țara”, a relevat directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, în fața publicului care a venit pe Aleea Clasicilor din Bălți pentru a celebra Ziua Europei.



Tradițional, Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova a fost organizată, în parteneriat, de ADR Nord, Consulatul General al României în Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Centrul Interactiv European „Pro-Europa” Bălți. În acest an, la organizarea evenimentului a participat în calitate de partener și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.



Sărbătorirea Europei în regiune s-a încheiat cu un concurs de desene pe pavaj despre Europa și distribuirea de către voluntari a materialelor informative despre Uniunea Europeană.



În Regiunea de Dezvoltare Nord, Ziua Europei a fost celebrată oficial pentru prima dată la 14 mai 2011, în municipiul Bălți.



