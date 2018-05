Vizualizări: 217

INVITAȚIE pentru MASS-MEDIA // Inaugurarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Bălți, 23 Mai 2018 — ADR Nord și People in Need Moldova vă invită la Conferința de lansare a Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri din Regiunea Nord a Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc joi, 24 mai 2018, începând cu ora 10:00, în incinta Restaurantului „President”, str. Nicolae Iorga 11, municipiul Bălți.



Noul Centru de informare va oferi acces la resurse utile și consultanță gratuită privind oportunitățile investiționale în regiunea de nord a Republicii Moldova. Centrul va încuraja dezvoltarea mediului de afaceri și, pe termen lung, crearea locurilor de muncă.



La eveniment vor participa Dorin Andros, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; E.S. Zdeněk Krejčí, Ambasador al Republicii Cehe în Republica Moldova; Vitalii Povonschii, director al ADR Nord; reprezentanți ai organizațiilor People in Need Moldova, Pro Cooperare Regională, Zona Economică Liberă „Bălți”, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ai autorităților publice locale și ai întreprinderilor mici și mijlocii din regiune.



Agenda evenimentului este anexată.



www.adrnord.md