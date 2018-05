Vizualizări: 141

Potențialul economic și investițional din nordul țării, promovat de un nou Centru de Informare și Consiliere în Afaceri

Bălți, 24 Mai 2018 — Întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) și autoritățile publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova pot accesa resurse utile și consultanță gratuită privind oportunitățile investiționale.



Noul Centru de Informare și Consiliere în Afaceri, creat în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, oferă servicii și informații privind dezvoltarea mediului de afaceri. Primăriile și ÎMM-urile din nordul țării vor fi informate, periodic, despre investitorii interesați să înființeze afaceri și să stabilească parteneriate cu agenții economici din regiune.



Aceasta le va permite autorităților publice locale și ÎMM-urilor să înțeleagă care sunt ramurile mai atractive din perspectiva investitorilor, astfel încât eforturile lor de a impulsiona dezvoltarea businessului să fie susținute și de disponibilitatea companiilor internaționale de a investi.



Scopul Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri este de a forma o platformă pentru promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord, ceea ce va încuraja crearea locurilor de muncă, pe termen lung. Echipa Centrului va oferi consultanță privind oportunitățile de finanțare și va monitoriza dinamica investițiilor în nordul țării.



„Regiunea de Dezvoltare Nord mereu s-a manifestat ca o regiune care a investit în oameni. În acest sens este de remarcat efortul ADR Nord și al Universității de Stat «Alecu Russo». Forța de muncă și dezvoltarea capacităților sunt aspecte importante de care trebuie să ținem cont în contextul atragerii investițiilor în regiune”, a remarcat, în cadrul conferinței de lansare a Centrului, Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



La rândul său, ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, E.S. Zdeněk Krejčí, a exprimat disponibilitatea țării sale de a intensifica în continuare relațiile de colaborare cu Republica Moldova, exprimându-şi încrederea că cele două state pot obține rezultate importante în plan economic, inclusiv la nivel regional.



„Am început să colaborăm în anul 2011, atunci când politica de dezvoltare regională în Republica Moldova se afla la început de cale. De atunci, am fost beneficiari de granturi mici din partea Ambasadei Cehiei în Republica Moldova. Este vorba de proiecte importante pentru dezvoltarea regională, prin intermediul cărora am elaborat mai multe publicații despre esența studiului de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, precum și un program modern de planificare geospațială. Este important că unele din aceste proiecte-pilot au fost preluate și implementate la centrul și sudul Moldovei. În prezent, cu sprijinul partenerilor cehi, implementăm un important proiect de dezvoltare a afacerilor în regiune, precum și un proiect prin care vom elabora strategia și planul de acțiuni în domeniul specializării regionale”, a relevat directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, mulțumind partenerilor cehi pentru buna colaborare.



Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri a fost creat prin intermediul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Proiectul este implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.



Platforma pentru promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord se bazează pe modelul și bunele practici din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Moravia de Sud din Republica Cehă. Schimbul de experiență cu specialiștii cehi i-a oferit echipei ADR Nord o perspectivă mai clară asupra strategiilor de atragere a investițiilor și de colaborare cu partenerii externi.



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, al cărui buget se cifrează la 550.000 de euro, va fi implementat până la sfârșitul anului 2019. În cadrul proiectului au fost desfășurate mai multe activități, inclusiv inaugurarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri. În februarie a.c., în urma unui concurs organizat în cadrul proiectului, șase mici antreprenori din raioanele Soroca și Sângerei au obținut suport financiar și posibilitatea de a beneficia de mentorat din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare.



www.adrnord.md