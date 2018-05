Vizualizări: 109

Circa 50 de specialiști de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea au fost instruiţi privind respectarea drepturilor de proprietatea intelectuală

chisinau, 29 Mai 2018 — Experții Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), au organizat în perioada 22-25 mai a.c., un seminar de instruire privind asigurarea respectării drepturilor de proprietatea intelectuală pentru specialiștii Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții (APCSP).



Expertul Proiectului European, Kenny Wright a menționat că proprietatea intelectuală este fundamentul dezvoltării economiei Uniunii Europene, de aceea este o prioritate în politicile comunitare. Potrivit unui studiu efectuat de OECD în 2016, 38% din numărul total de locuri de muncă în UE este asigurat de industriile cu proprietate, iar 42% din PIB-ul European revine industriilor cu proprietate intelectuală. Totodată, autoritățile trebuie să să-și consolideze protecția împotriva contrafacerii și pirateriei, care sunt amentințări sociale directe.



Conform agendei, la seminare au fost abordate subiecte ce țin de principiile de bază ale proprietății intelectuale și reglementările naționale și internaționale în domeniu. De asemenea, a fost prezentat sistemul e-IPR și alte instrumente de suport. Participanții la eveniment au mai discutat pe marginea ghidului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), prezentat de către experții Proiectului UE de asistență tehnică, precum și despre rolul titularilor de drepturi în asigurarea respectării DPI.



Obiectivul seminarelor este de a spori capacitatea Agenției pentru Protecția Consumatorilor de a aplica drepturile de proprietate intelectuală ca urmare a recentei modificări a Codului contravențional (articolul 408), potrivit căruia Agenția pentru protecția consumatorilor este abilitată să investigheze încălcările privind mărcile comerciale și indicațiile geografice.



Menționăm că Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și se încheie în noiembrie 2018.