Circa 80 de participanti la seminarul regional dedicat respectării drepturilor de proprietate intelectuală discută despre cele mai eficiente practici în domeniu

Chișinău, 7 Iunie 2018 — Circa 80 de participanți, reprezentanți ai instituțiilor publice responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, printre care ofiţeri de poliţie, inspectori vamali, procurori, judecători și antreprenori din nouă țări din regiune s-au reunit pe 6-7 iunie, la Chișinău, în cadrul Seminarului regional cu genericul „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.



Prezent la deschiderea Seminarului regional, reprezentantul Delegației UE la Chișinău, Marco Gemmer, a subliniat că sprijinul UE pentru consolidarea respectului față de DPI începe din 2010, când a fost negociat Acordul de Asociere dintre RM-UE.



”Drepturile de proprietate intelectuală sunt un motor pentru dezvoltarea comerțului. În UE 2/3 din locurile de muncă sunt create de industriile creative. Asta înseamnă că trebuie să încurajăm dezvoltarea și protecția proprietății intelectuale, luând în considerare experiența țărilor UE, dar și a celor din Parteneriatul Estic. În acest sens, seminarul de astăzi este o oportunitate de a prelua bunele practici din țările regionale în acest domeniu, pentru a valorifica la maxim beneficiile DPI pentru dezvoltarea economică. Vreau să reiterez că Acordul de Asociere este un cadru care oferă susținere pentru dezvoltarea domeniului de proprietate intelectuală în Republica Moldova și vom continua această susținere dacă vom vedea rezultate”, a spus Marco Gemmer.



La rândul său, Xavier Vermandele, Consilier juridic în cadrul Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală, și-a exprimat gratitudinea pentru AGEPI și Proiectului UE ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova pentru organizarea acestui seminar regional, care urmărește consolidarea respectului pentru DPI în Republica Moldova, precum și reprezentanții țărilor prezente la eveniment.



”Drepturile de proprietate intelectuală sunt un instrument economic important, cu ajutorul căruia putem asigura o dinamică în dezvoltarea economică. Protecția respectării DPI are nevoie de un cadru eficient, deoarece respectarea DPI este necesară atât pentru titulari, cât și pentru consumatori. Publicul și autoritățile sunt aliați. Ei trebuie că colaboreze pentru creșterea respectului pentru DPI”, a afirmat Xavier Vermandele.



Pe parcursul a două zile, participanții la Seminarul regional discută despre cele mai eficiente practici și instrumente de protecție a proprietății intelectuale, care sunt standardele internaționale și europene în acest domeniu, cum poate fi combatătut fenomenul pirateriei în mediul on-line, care este rolul titularilor de drepturi și a instanțelor de judecată în asigurarea respectării DPI etc.



Seminarul regional este organizat de AGEPI în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Proiectul Uniunii Europene de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” în contextul Zilei Mondiale Anticontrafacere.



Menționăm că Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și se încheie în noiembrie 2018.