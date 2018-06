Vizualizări: 94

Ziua Internațională a Taților: O sărbătoare memorabilă pentru 100 de tați și copii moldoveni

Chisinau, 18 Iunie 2018 — Micii sportivi au avut ocazia să-și pună uniformele în vestiarele echipei naționale de fotbal din Moldova și să participe la activități sportive cu elemente de fotbal pe arena principală a stadionului Zimbru, unde joacă echipele naționale.



Chișinău, 17 iunie 2018 – Peste 100 de tați și copii moldoveni au participat azi la un eveniment sportiv dedicat Zilei Internaționale a Taților, grație unui parteneriat dintre UNICEF Moldova și Federația Moldovenească de Fotbal.



”Federația de fotbal este onorată să se implice alături de UNICEF în organizarea acestei sărbători, deoarece rolul tatălui este unul extrem de important în viața fiecărui copil,” a menționat Nicolae Cebotari, secretar general la Federația Moldovenească de Fotbal la deschiderea evenimentului. ”Sperăm că unii dintre copiii care participă astăzi la aceste competiții, alături de tații lor, vor completa pe viitor lotul echipei naționale de fotbal”.



Deoarece Cupa Mondială se află în plină desfășurare, iar Ziua Tatălui este sărbătorită astăzi în mai mult de 80 de țări, legenda fotbalului David Beckham oferă o imagine emoționantă a experiențelor sale ca părinte într-un videoclip lansat astăzi de cartierul general UNICEF.



În videoclip, David Beckham, care este și Ambasador al Bunăvoinței UNICEF din 2005, vorbește despre necesitatea de a fi alături de copii și despre modul în care momentele normale, de zi cu zi, sunt adesea cele mai speciale atunci când vine vorba de părinți și copii.



Ziua Internațională a Taților este un prilej să ne amintim că tații nu sunt doar o pereche de mâini în plus, ci una dintre resursele extrem de importante care contribuie la dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor.



Prezentă la evenimentul sportiv de azi, Margarita Tileva, Reprezentantă de Țară adjunctă, UNICEF Moldova a declarat: „În acest an, UNICEF a decis să lanseze o campanie specială, pentru a pune în valoare contribuția taților în creșterea și dezvoltarea copiilor. Este foarte important ca și tatăl să ia în brațe copilul, așa cum face mama, să aibă grijă de el, să petreacă timp cu el. Și asta mai ales în primii ani de viață, atunci când creierul se dezvoltă mult mai rapid”.



Stas Șiica a venit la competiția sportivă împreună cu cei doi copii ai săi - un băiat de 8 ani și o fetiță de 2 ani: „Sunt impresionat de felul în care a fost organizat evenimentul. Ne-am dori să existe mai multe posibilități pentru părinții care vor să își petreacă timpul liber cu copiii într-un mod activ și interesant. Ziua Internațională a Taților ne amintește o dată în plus că este foarte important ca noi, bărbății, să ne implicăm zilnic în educarea și creșterea copiilor noștri”.



Innes Graeme, un voluntar din Marea Britanie care activează în Republica Moldova de un an, a venit la eveniment împreună cu fiica sa, de patru ani: ”E o sărbătoare foarte frumoasă și mă bucur enorm că sunt aici. Eu cred că este foarte important pentru tați să fie alături de copii lor și să se implice în creșterea și educarea lor. Tatăl are un rol foarte important pentru întreaga familie, în special pentru copii”.



Alexei Chitoroagă, un alt participant la competiție, spune că își dedică tot timpul liber celor doi copii, Daniel, de 9 ani, și Bianca, de 3 ani: „Mergem împreună la plimbare, facem sport, citim, ne jucăm și ne distrăm. Și la evenimentul de azi am venit cu toată familia. Astfel de sărbători sunt foarte bune pentru că ne amintesc cât este de important să ne implicăm constant în viața copiilor, care au nevoie zilnic de noi pentru a crește și a se dezvolta armonios”.



Soția sa, Diana Chitoroagă, spune că Ziua Internațională a Taților ar trebui sărbătorită la scară largă în țara noastră. „Cred că e un bun prilej să le amintim taților cât de mult contează implicarea lor pentru copii. Familia noastră va sărbători în fiecare an ziua taților, fiindcă tăticul noștru e cel mai bun și se implică în tot ce îi vizează pe copii noștri”.



La activitățile sportive au participat tați cu copii de diferite vârste, băieți și fete, precum și copii cu disabilități și copii de pe malul stâng al Nistrului. Federația Moldovenească de Fotbal a donat, în cadrul evenimentului, un lot de echipament sportiv grădiniței ”Sun Rise”, una din grădinițele inclusive din Chișinău.



Inițiativa a fost susținută și de o serie de parteneri privați: producătorul de apă potabilă OM; compania de înghețată Sandra, precum și clubul de fitness Alexa.



Despre campania globală ”Primele Momente Contează”



”Primele Momente Contează” (#EarlyMomentsMatter) este o campanie globală UNICEF pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța primelor 1.000 de zile din viața copilului și la impactul experiențelor timpurii asupra creierului în curs de dezvoltare.



Despre UNICEF



UNICEF a cooperat timp de mulți ani cu Cupa Mondială a FIFA pentru a valorifica puterea sportului pentru promovarea drepturilor copilului. Cupa Mondială, unul dintre marile evenimente sportive din lume, este o platformă unică pentru a produce schimbarea socială prin sport. O serie de parteneriate și programe în jurul campionatului mondial de fotbal de-a lungul anilor au oferit copiilor posibilitatea de se simți mai încrezători și mai în siguranță.



Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa în Moldova, accesați: www.unicef.md



Despre Federația Moldovenească de Fotbal



Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) este forul conducător al fotbalului din Republica Moldova. Ea este afiliată la FIFA din 1994 și la UEFA din 1993. UEFA și FMF promovează incluziunea prin sport în 15 grădinițe din Moldova printr-o inițiativă numită „Prin fotbal să creştem sănătoşi”, care încurajează interesul copiilor pentru sport şi un mod de viaţă sănătos.