Realizări și planuri pe domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală

Chișinău, 19 Iunie 2018 — Proiectrul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova și-a trecut în revistă activitățile realizate în cadrul Programului de schimbare culturală și, totodată, a anunțat despre lansarea în toamna anului curent a două noi campanii de informare privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Subiectele au fost discutate la ședința grupului de lucru pentru implementarea Programului de schimbare culturală.



Liderul adjunct al Proiectului UE, Keneth Wright, a trecut în revistă activitățile realizate, menționând că până în prezent echipa de experți a reușit să revizuiască procesele instuționale privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală la principalele instituții publice cu atribuții în domeniu - AGEPI, APCSP, Servicul Vamal, Inspectoratul General de Poliție, Procuratură și sistemul judecătoresc, iar în următoarea perioadă va veni cu recomandări, ghiduri și o serie de traininguri.



De asemenea, expertul s-a referit la evenimentele naționale și internaționale organizate cu suportul Proiectului, precum Conferința internațională inovațională, Forumul industriilor creative, Seminarul regional dedicat zilei Mondiale Anti Contrafacere, Simpoziumul ”Lecturi AGEPI”, precum și lansarea în luna martie a campaniei ”Stop pirateria!” în 60 de licee din țară.



În ceea ce privește acțiunile planificate, Kenneth Wright a spus că Proiectul și-a propus să revizuiască procedurile de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în sistemul judecătoresc, să pregătească un ghid pentru judecători, să organizeze seminare de instruire pentru Consiliul Concurenței pe domeniul DPI, să editeze o carte a drepturilor de proprietate intelectuală, să constituie o Asociație împotriva criminalității în domeniul proprietății intelectuale. De asemenea, va face o analiză a pieței produselor contrafăcute, pentru a identifica domeniile în care există cele mai multe contrafaceri, căile prin care acestea ajung în Republica Moldova și care sunt conexiunile cu porganizațiile de crimă organizată.



O componentă importantă a Programului de schimbare culturală vizează sistemul educațional. Proiectul va lucra în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la revizuirea curriculum-ului universitar și elaborarea lecțiilor de model pentru licee, o carte de management în domeniul proprietății intelectuale, precum și o platformă de e-learning.



Pentru a combate fenomenul pirateriei în mediul on-line, a reduce accesul la conținutul care încalcă drepturile de autor, dar și a încuraja titularii de drepturi să-și protejeze proprietatea intelectuală, până la sfârșitul anului curent Proiectul va desfășura două campanii de informare.



Menționăm că în grupul de lucru pentru implementarea Programului de schimbare culturală fac parte reprezentanți de la AGEPI, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Inspectoratul General de Poliție, Procuratură, Serviciul Vamal.



Menționăm că Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și se încheie în noiembrie 2018.