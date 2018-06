Vizualizări: 94

Trei proiecte de dezvoltare regională implementate de ADR Nord, în atenția jurnaliștilor

Bălți, 20 Iunie 2018 — Un grup de jurnalişti de la instituţii mass-media naţionale, regionale şi locale au vizitat marți, 19 iunie a.c., trei localităţi din nordul Moldovei, unde Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a implementat/implementează proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și de Guvernul Germaniei.



Vizita de studiu pentru jurnaliști a fost organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ADR Nord cu sprijinul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).



BĂLȚI. Jurnaliștii au vizitat mai întâi sediul din orașul Bălți al ADR Nord. Cu această ocazie, directorul interimar al ADR Nord, Ion Iliev, le-a mulțumit jurnaliștilor interesați de vizita de studiu în Regiunea de Dezvoltare Nord. „Cu ajutorul dvs., al jurnaliștilor, rezultatele și impactul proiectelor noastre pot fi aduse în casele fiecărui cetățean. Pentru că avem ce le spune cetățenilor și pentru că ADR Nord este o instituție transparentă, am facilitat întotdeauna dialogul nostru cu reprezentanții instituțiilor mass-media. Suntem deschiși în continuare să colaborăm cu jurnaliștii, pentru a disemina rapid și eficient informațiile de interes public pe care le deținem”, a menționat directorul interimar al ADR Nord.



COSTEȘTI. Prima destinație a jurnaliștilor a fost orașul Costești și satul Duruitoarea Veche din raionul Râșcani, unde ADR Nord a realizat proiectul-pilot „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Râșcani”, finanțat din sursele Guvernului Germaniei prin intermediul Proiectului MSPL. Astfel, în urma mai multor investiții și activități realizate în perioada 2011-2016, care se cifrează la circa 19,49 de milioane de lei (inclusiv contribuția Consiliului raional Râșcani - 120 mii lei - și contribuția locuitorilor satului Duruitoarea Veche - 102 mii lei), satul Costești beneficiază de 7,5 km de rețele de apeduct și 9,7 km de rețele de canalizare, iar în orașul Costești rețelele de canalizare au fost extinse cu 11 km. De asemenea, la Costești a fost montată o stație de epurare cu capacitatea de 150 m3/24 ore, care asigură tratarea apelor uzate menajere din satul Duruitoarea Veche și orașul Costești. Totodată, sediul ÎMDP „Apă-Canal Costești”, cu o suprafață de 200 m2, a fost reabilitat și au fost achiziționate șase unități de tehnică specializată pentru operatorul de servicii de alimentare cu apă și de canalizare.



În context, primarul de Costești, Nelu Glasu, a menționat că în satul Duruitoarea Veche, parte a comunei Costești, deja se atestă un interes mai mare din partea tinerelor familii de a-și procura acolo case, natalitatea crescând ușor în ultimii ani.



EDINEȚ. Parcul Industrial (PI) „Edineț” din municipiul Edineț a fost cea de-a doua destinație vizitată de jurnaliști. La PI „Edineț”, ADR Nord a realizat în perioada 2014-2016 proiectul „Conectarea Parcului Industrial «Edineț» la infrastructura de acces și utilitățile publice”, în valoare totală de 12,293 de milioane de lei, alocați din FNDR. În urma acestei investiții, PI „Edineț” a fost conectat la rețelele inginerești. Astfel, s-a construit 0,24 km de apeduct, 1,76 km de canalizare, 0,35 km de gazoduct, o stație de pompare și blocul administrativ al PI, cu o suprafață de 514 m2.



În prezent, la PI „Edineț” activează cinci rezidenți, între care o fabrică de producere a concentratelor de sucuri din mere ce funcționează pe bază de biocombustibil, administrată de grupul de companii „T.B. Fruit”, dar și o companie IT. Potrivit administratorului PI „Edineț”, fabrica gestionată de „T.B. Fruit” a favorizat crearea în regiune a sute de locuri, mai cu seamă pentru agricultorii din regiune.



Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, a menționat că proiectul de la PI „Edineț” are drept scop dezvoltarea echilibrată a orașelor din regiune, sporirea atractivității investiționale și oferirea de servicii calitative pentru cetățeni.



PI „Edineț” a fost inaugurat în octombrie 2013, în cadrul primei ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.



DROCHIA. Cea de-a treia destinaţie a vizitei de studiu a fost la Centrul de sănătate „Anatolie Manziuc” din orașul Drochia, unde ADR Nord implementează în prezent un proiect de eficientizare energetică. Lansat în 2017, acest proiect va contribui la eficientizarea energetică a clădirii Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc” cu 21,4% anual, precum și la îmbunătăţirea serviciilor de diagnosticare medicală și ameliorare a indicatorilor de sănătate în regiune. De asemenea, va promova şi spori nivelul de conştientizare a beneficiarilor proiectului în privința eficienţei energetice. Lucrările în cadrul proiectului au fost reluate în luna martie, conform planului de implementare. Până în prezent, pentru lucrări de reconstrucție a acoperișului, termoizolare a pereților exteriori și schimbarea geamurilor și ușilor au fost valorificați circa 6,14 de milioane de lei (63% din bugetul total). Valoarea totală a proiectului se cifrează la circa 9,67 de milioane de lei, solicitați din FNDR.



Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care a sprijinit organizarea vizitei de studiu pentru jurnaliști în Regiunea de Dezvoltare Nord, este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).



www.adrnord.md