Concluzia Comitetului de Conducere al Proiectului UE în domeniul proprietății intelectuale: Rezultatele sunt vizibile și utile pentru instituțiile publice

Chișinău, 29 Iunie 2018 — Progresele, provocările și planurile de viitor ale Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova au fost discutate pe 28 iunie a.c., la cea de-a șasea reuniune a Comitetului de Conducere al Proiectului. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților co-beneficiare, AGEPI, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Serviciul Vamal, ANSA, Serviciul Vamal, reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, consorțiul de implementare a Proiectului, precum și echipa de experți.



Andrei Popa, directorul adjunct al AGEPI, a mulțumit Proiectului pentru sprijinul acordat, afirmând că rezultatele sunt vizibile și foarte utile pentru instituțiile beneficiare. Cu ajutorul proiectului UE au fost organizate zeci de seminare și ateliere de lucru pentru sute de reprezentanți ai instituțiilor publice. În plus, un instrument util și extrem de așteptat pentru autoritățile cu competențe în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este sistemul IT elaborat de Proiect, care va fi lansat în luna noiembrie a anului curent.



Liderul de echipă al Proiectului, Maximilian Foedinger, împreună cu experții Kenny Wright, Yuriy Kapitsa și Alex Josifoski au prezentat un rezumat al activităților desfășurate în perioada noiembrie 2017 - mai 2018, dar și planurile pentru perioada următoare.



Astfel, în vederea îmbunătățirii aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în Moldova, Proiectul a realizat o serie de activități cum ar fi seminare, ateliere de lucru și ghiduri pentru Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, Serviciul Vamal, Poliție și Procuratură. De asemenea, Proiectul a organizat mai multe evenimente naționale și internaționale, precum Conferința Internațională de Inovare, Forumul pentru Industrii Creative, Seminarul Regional în contextul Zilei Mondiale de Combatere a Contrafacerii, Simpozionul "Lecturi AGEPI”, lansând în martie campania ”Stop Pirateria și Contrafacerea!”, care a fost derulată în 60 de licee din toată țara.



O componentă importantă a Programului de schimbare culturală este sistemul educațional. Maximilian Foedinger a declarat că proiectul va colabora cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la revizuirea curriculum-ului universitar și elaborarea modelelor de lecții pentru licee, o carte de management în domeniul proprietății intelectuale, precum și o platformă de e-learning.



De asemenea, Kenny Wright a declarat că, pentru combaterea pirateriei online, reducerea accesului la conținutul ilegal și încurajarea deținătorilor de drepturi pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, până la sfârșitul acestui an Proiectul va implementa campanii de informare pe segmental on-line, piață și titularii de drepturi.



De asemenea, în opinia expertului cheie al Proiectului, Yuriy Kapița, s-au făcut eforturi intense pe domeniul indicațiilor geografice, și anume au fost analizate barierele, identificate produsele tradiționale cu potential pentru a obține protecția IG, efectuate instruiri pentru autoritățile publice, seminare regionale pentru producătorii locali și recomandări pentru îmbunătățirea sistemului IG în Moldova.



Prioritățile proiectului pentru următoarea perioadă vizează implementarea programului de schimb cultural, finalizarea sistemului IT și consolidarea sistemului IG în Republica Moldova.



Următoarea ședință a Comitetului de Conducere a Proiectului va avea loc în septembrie 2018.



Menționăm că Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și se încheie în noiembrie 2018.