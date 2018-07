Vizualizări: 48

Primarul de Feștelița Nicolae Tudoreanu: „Procesul de descentralizare întârzie și din acest motiv foarte multă lume este descurajată"

4 Iulie 2018 — În Feștelița, Ștefan Vodă este implementat un proiect grandios, finanțat de Comisia Europeană și prevede crearea unui centru de excelență pentru eficiență energetică. Prezent la Vocea Basarabiei, primarul Nicolae Tudoreanu a declarat: „Acum efectuăm studiile de fezabilitate privind activitățile incluse în proiect. Ne-am propus să instalăm iluminat public de tip led pe o lungime de 12 km de stradă, pe alți câțiva km deja am realizat acest obiectiv. Intenționăm să plasăm pe un hectar panouri fotovoltaice cu o capacitate de 300 de kw, prin care ne propunem să producem energie electrică solară și să o realizăm furnizorului de bază din RM. Astfel, primăria va putea obține un venit anual de circa 800 de mii de lei, cam două bugete de venituri proprii cât avem în prezent. De asemenea, vor fi instalate colectoare solare la grădiniță pentru încălzirea apei menajere și vom trece toate centralele termice la obținerea agentului termic prin arderea de biomasă pe care tot în Feștelița o vom crește. Bugetul total al proiectului este 800 mii de euro, dintre care 500 mii de euro va aloca Comisia Europeană, iar 300 de mii trebuie să fie contribuție locală. Sperăm că din Fondul de Eficiență Energetică va fi acoperită această sumă."



Un alt proiect major în Feștelița este construcția stației de epurare care urmează să fie finalizată în toamnă. Primarul Nicolae Tudoreanu a specificat faptul că în perioada sovietică nu a existat niciun metru de asfalt pe cei 27 km de drum local din Feștelița. „Astăzi, aproape 4 km sunt asfaltați, sub ei sunt instalate toate utilitățile: gaz, apă și canalizare, telefonie. Totul a fost posibil grație partenerilor de dezvoltare ai RM și programelor de stat care mai apar de la un scrutin electoral la altul. Recent, reparând drumul spre satul Marianca de Jos s-a redus cu 14 km distanța de centrul raional, s-a creat o centură prin care a fost facilitat transportul de pasageri și de alimentare către centrele comerciale din zonă, iar ambulanța și pompierii din centrul raional pot ajunge mult mai repede în localitate."



Primarul constată că, deși mai sunt câte trei-patru copii în familie, astăzi nu se mai ceartă între ei pentru a moșteni casa părintească dimpotrivă, își lasă părinții singuri pentru că nu au drumuri, nu au locuri de muncă. „Cu părere de rău, munca de o viață a părinților nu mai este solicitată de copii, fiind lăsată de izbeliște." Chiar dacă fenomenul migrației există în Republica Moldova, primarul de Feștelița speră că cetățenii vor reveni acasă, deoarece, potrivit alesului local, satele noastre își schimbă imaginea.



Despre locurile de muncă Nicolae Tudoreanu spune că satele noastre niciodată nu vor fi împânzite cu fabrici și uzine, deoarece specificul este unul rural și agricultura este principala preocupare pe care o au oamenii în localitățile rurale. „Statul oferă niște posibilități de subvenționare a procesului agricol și acest lucru ajută de multe ori multe sate să reînvie, prin sisteme de irigare moderne și prin diverse programe legate de producerea legumelor în sere. Problema principală constă în faptul că de multe ori populația nu este pregătită să înțeleagă cum funcționează aceste programe. Ar fi bine ca, mai ales iarna, să fie organizate niște cursuri serale în care să fie explicat cum funcționează aceste programe. Nu toți vor fi economiști și juriști, noi avem nevoie de pătura de mijloc care să se ocupe de pământ, iar în școală ar trebui să se pună accent și pe studierea îndeletnicirilor agricole."



Despre relația APL cu APC, primarul de Feștelița consideră că autoritățile centrale acordă puțină atenție realităților din teritoriu. „Poate o fi și din cauza reformei care s-a produs la nivel central, dar e cam ruptă legătura cu teritoriile în ceea ce privește strategiile naționale, în special cea de descentralizare administrativ-locală, care este una cu un plan de acțiuni ce întârzie să fie implementat, ș.a.m.d."



Nicolae Tudoreanu a amintit că autoritățile locale sunt parte a administrației centrale. „Dacă totuși ne orientăm spre crearea valorilor europene aici, în Republica Moldova, procesul de descentralizare trebuie să se producă în termeni. Având o descentralizare financiară, noi pârghii și instrumente locale de administrare, ar rămâne doar controlul din partea APC. La etapa actuală în APL s-au concentrat resurse umane foarte bune. Suntem parte a Congresului Autorităților Locale și cunoaștem de ani de zile o bună parte din primari care au realizat lucruri mari în localitățile lor, dar procesul de descentralizare întârzie și foarte multă lume este descurajată din acest motiv. Așteptăm de la un an la altul, avem Strategia, planul de acțiuni fiind reînnoit cu noi termeni care iar nu sunt respectați și nu știm care va fi finalitatea acestei strategii."



Despre dialogul între APL și APC primarul de Feștelița este de părere că acesta trebuie construit. „Uneori avem senzația că suntem pe baricade diferite și nu avem același interes legat de implementarea reformelor pe care și le dorește și APC, deoarece avem foarte bune strategii la nivel central. S-au creat instrumente la nivel central, dar până la urmă omul face tot. Mă întreba cineva de cât timp e nevoie pentru a produce schimbări în societate? I-am răspuns că nu avem nevoie de timp, ci de oameni, ei sunt cei care pot implementa cu succes strategiile de stat. Probabil suntem prea orientați spre confortul propriu și uităm uneori că ieșind din casă deja pășim pe un spațiu public, care aparține tuturor. Care este sensul să intri într-o casă bine amenajată, când cel mai mult timp îl petreci în spațiul public, iar acolo sunt multe ruine? Rezultatele pe care ni le dorim cu toții depind și de acest dialog cu APC, pentru că resursele sunt prea centralizate, nu avem bani pentru investiții la nivel local, avem doar un buget de consum ce asigură doar întreținerea instituțiilor sociale din localități. Nu sunt bani nici pentru a păstra durabilitatea investițiilor anterior realizate. Asfaltăm drumuri, dar vor fi oare bani pentru a le menține, sau iarna să le curățăm de zăpadă? Recent s-a format un grup de lucru pe lângă premier, credem că acest dialog va fi intensificat. Am avut o conlucrare foarte bună în 2015, când au fost descentralizate câteva atribuții, cum ar fi schimbarea destinației terenurilor la nivel local, descentralizarea Fondului Rutier și alocarea resurselor primăriilor pentru întreținerea drumurilor locale. După reforma care a avut-o la nivel central, sperăm că Guvernul își va consolida eforturile și va fi revitalizat acest dialog destul de important între APL și APC."



Primarul de Feștelița susține că autonomia financiară este necesară pentru APL tot așa cum este necesar aerul pentru o ființă umană. „Noi nu descoperim nimic, aceste lucruri sunt implementate în țările cu un grad înalt de civilizație spre care noi aspirăm, trebuie doar să ne raportăm la aceste valori și să le implementăm la noi, sigur că cu unele modificări legate de tradițiile noastre moștenite genetic."



Niocolae Tudoreanu a declarat că schimburile de experiență cu colegii din alte țări au generat schimbarea comunităților noastre. „Ieșirea în afara țării ne-a adus noi viziuni asupra proceselor din APL. Din primii ani în funcția de primar am implementat tot ce am văzut în afară țării. Tot ce s-a realizat în localitățile noastre este o reproducere a ceea ce au văzut primarii în alte părți."



Departamentul de Comunicare al CALM