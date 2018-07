Vizualizări: 47

CALM facilitează crearea unei platforme de comunicare și dezvoltare profesională a contabililor

7 Iulie 2018 — La 6 iulie 2018, peste 70 de contabili din cadrul APL au fost reuniți de CALM în cadrul atelierul de lucru cu genericul „Serviciul de contabilitate din cadrul APL - probleme actuale, necesități și direcțiile de activitate". La eveniment au participat și primari, experți ai CALM, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

Obiectivul principal al atelierului a fost identificarea principalelor probleme cu care se confruntă contabilii din primării, dar și studierea și stabilirea căilor de soluționare a acestora. Totodată, CALM și-a propus să consolideze relațiile între contabilii primăriilor din diferite regiuni ale Republicii Moldova prin schimb de informație și experiență. În rezultatul seminarelor care vor mai fi organizate, CALM își propune să promoveze interesele contabililor, să le faciliteze comunicarea, precum şi să creeze o rețea profesională permanentă a acestei categorii de funcționari publici.



Printre problemele cu confruntă contabilii în activitate sunt volumul mare de lucru, salarizarea precară, lipsa informației privind baza fiscală la planificarea bugetului, lipsa organizării cursurilor de informare în domeniul contabilității, în condițiile în care legislația se schimbă foarte des, lipsa informațiilor cu privire la evaluarea bunurilor imobile, imposibilitatea cumulării funcției, garanții sociale tot mai puține, ș.a.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a declarat că se propune crearea unei platforme de comunicare și dezvoltare profesională pentru diferite categorii de funcționari din cadrul APL. „De modul în care activează contabilii depinde foarte mult funcționarea primăriilor, realizarea diferitor programe locale și prestarea de servicii populației din comunitățile locale."



Viorel Furdui a menționat că încă mai există un număr mare de specialiști dedicați acestei profesii, comunităților unde activează însă, în ultimul timp, oamenii pleacă pentru că munca lor nu este apreciată. „Acești oameni profesioniști își găsesc ușor de lucru în alte părți, dorim ca vocea acestei categorii de funcționari să fie mai bine auzită de către autorități și trebuie să intervenim cu toții prin promovarea unor politici bine chibzuite, astfel încât să stopăm acest exod al forței de muncă înalt calificate."



Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița, Ștefan Vodă, care este economist de profesie susține că contabilul este o funcție-cheie în cadrul unei primării locale, deoarece el este furnizorul de date principale legate de venituri și cheltuieli necesare activităților locale. „Reformele care s-au produs la nivel local în ceea ce privește implementarea bugetelor bazate pe programe și performanțe, axate pe venituri, nu pe cheltuieli, așa cum a fost până la 1 ianuarie, 2016, sunt indicatori ce pun într-o valoare și mai mare contabilul. Aceste instruiri organizate de CALM sunt necesare ca aerul, deoarece nu am cunoscut alte instituții de stat care să se ocupe de creșterea capacităților acestei categorii de angajați din cadrul APL. Salariile sunt problema principală, capacități avem, angajați sunt puțini, cerințe mari care solicită efort enorm, iar răscumpărarea acestui efort este derizoriu".



Alexandra Golenco, contabil șef al primăriei Zubrești, Strășeni a reușit aici să facă cunoștință cu mulți colegi. „Am observat că majoritatea contabililor au aceleași probleme. Sunt convinsă că după întrunirea de astăzi ne vom face auziți și lucrurile se vor schimba. Apare o Lege și până însușim cum s-o punem în aplicare ea este modificată de trei ori. Am aflat că la CALM sunt experți, juriști care cunosc legislația și ne-ar putea îndruma."



Tatiana Panfili, primarul comunei Băiuși, Leova susține că se atestă o lipsă de contabili în APL, iar mulți dintre cei care activează sunt începători și nu are cine să-i instruiască, inclusiv în programele performante care sunt acum. „Fără contabili primăria nu ar putea exista, de aceea trebuie să avem mare grijă de ei și de perfecționarea acestora. Salariile mici creează probleme foarte mari în buna funcționare a APL"



Valeriu Chirică, șef Direcție la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe susține că evenimentul organizat de CALM este benefic deoarece au devenit cunoscute mai multe doleanțe ale contabililor în ceea ce privește utilizarea sistemelor informaționale. „Suntem în perioada reorganizării instituției publice și preconizăm crearea unui Centru de instruire pentru contabilii din instituțiile locale și cele de stat, astfel încât să poată participa la seminarele de instruire, nu doar în domeniul utilizării sistemelor informaționale, dar și în domeniul economic."



Înainte de a activa în funcția de contabil șef, Ion Cazacu de la primăria Ecaterinovca, Cimișlia considera că aceasta este o funcție prestigioasă. „După volumul de lucru raportat la remunerare nu prea ai cum să te consideri șef. Contabilul speră că situația economică în Republica Moldova se va îmbunătăți, astfel încât să poată activa în această funcție și peste 5-10 ani. „Dacă lucrurile nu se vor schimba voi fi nevoit să mă angajez într-o organizație comercială sau în altă parte."



Tatiana Răilean, consultant principal la secția Metodologie a Ministerului Finanțelor consideră că este foarte important să existe conlucrare între contabili. „Am văzut că unii contabili cunosc ceea ce alții nu știu. Problemele abordate în cadrul atelierului au implicat alți contabili care i-au ajutat pe unii colegi de-ai lor să găsească niște răspunsuri. Susțin ideea acestei categorii de funcționari de a se întruni cât mai des. O altă idee bună a fost elaborarea unui website unde contabilii să poată dialoga, să adreseze întrebări și să afle soluții. Totodată, am observat că Congresul Autorităților Locale din Moldova acționează benefic asupra contabililor, deoarece pentru acești angajați, mulți dintre ei dezamăgiți și fără speranțe, este foarte important că sunt asemenea oameni ca cei din CALM, le percep durerea și prin întrunirile respective încearcă să facă cunoscute aceste probleme la cel mai înalt nivel și să se înceapă căutarea soluțiilor. Acest lucru contează foarte mult deoarece probleme sunt, dar despre ele nu se cunoaște acolo unde trebuie."



Congresul Autorităților Locale din Moldova va studia toate părerile enunțate de contabili și va veni cu soluții la cele mai stringente chestiuni. Totodată s-a decis organizarea periodică a acestor ateliere de lucru la Chișinău, sau la nivel regional.



Departamentul de Comunicare al CALM