Dacă descentralizare nu e..... nici dezvoltare, justiție și UE...nu mai e!

7 Iulie 2018 — Necesitatea continuării procesului de descentralizare este subiectul- cheie în noul număr al buletinului informativ al CALM „Vocea Autorităților Locale". În editorialul ediției, președintele CALM Tatiana Badan explică de ce nu vom putea schimba lucrurile în bine atât timp cât nu există descentralizare adevărată, dar și despre necesitatea implementării altor reforme, doar că acestea trebuie inițial consultate cu cetățenii. Tatiana Badan prezintă concluziile vizitei de monitorizare a raportorilor Consiliului Europei și constată că raportul de monitorizare „Situația democrației locale și gradul de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării", elaborat de CALM și IDIS „Viitorul" constituie o sursă de informare obiectivă pentru raportori, ceea ce demonstrează, o dată în plus, credibilitatea CALM pe plan extern.



Din vizorul tuturor guvernelor a lipsit domeniul democrației și autonomiei locale, tocmai din acest motiv nu am avansat nici la capitolul demonopolizării economiei sau descentralizării finanțelor publice. Este una dintre concluziile desprinse din articolul de la pagina 3.



Vladislav Cociu, primar de Carahasani, Ștefan Vodă; Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, Hâncești; Natalia Petrea, primar de Costești, Ialoveni; Petru Răbdău, primar de Rădeni, Strășeni; Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița, Ștefan Vodă și Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni ne prezintă rezultatele activității în localitățile pe care le gestionează, propun soluții de îmbunătățire a activității APL și explică de ce este necesară activitatea CALM.



În contextul în care la 21 martie, Congresul Autorităților Locale din Moldova a împlinit 8 ani de la înființare, directorul executiv al acestei instituții Viorel Furdui vorbește într-un amplu interviu despre activitatea, provocările, realizările și dezideratul CALM în toată această perioadă.



Unele principii ale descentralizării din UTA Găgăuzia pot fi un exemplu pentru restul teritoriului RM. Este concluzia expertului CALM Alexandru Morcov. Argumentele le aflăm lecturând pagina 11 a buletinului informativ.



Evenimentul ce a reunit primarii de pe cele două maluri de Prut la Chișinău, în cadrul Adunării generale a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM) este, de asemenea, relatat în buletinul informativ. Avem argumente în ceea ce privește necesitatea recunoașterii CALRRM la nivel național, european și internațional, dar și cum am putea dezvolta unele APL puternice.



Acestea, dar găsim și alte subiecte despre activitatea CALM, despre proiectele ce sunt implementate la nivel local cu sprijinul Congresului, dar și despre noul serviciu de asistență juridică pentru APL din cadrul Centrului de Expertiză, Asistență și Instruire al CALM.



