Autentic Moldovenesc - un eveniment care a ridicat la înălțime afacerile cu produse tradiționale moldovenești

Chișinău, 27 Iulie 2018 — Antreprenori care produc sau sunt în curs de a obține certificarea produselor cu indicație geografică (IG), denumire de origine (DO) sau specialitate tradițională garantată (STG), și-au expus produsele pentru degustare în cadrul unui eveniment inedit cu genericul Povești pe acoperiș „Autentic Moldovenesc”. Evenimentul a făcut parte din cadrul Campaniei de promovare „Autentic Moldovenesc”, lansată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Portalul de știri AGORA și EA.md, cu finanțarea Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova.



În deschiderea evenimentului, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan a vorbit despre competitivitatea produselor sub protecția indicațiilor geografice și potențialul acestora de dezvoltare. „Investim multe puteri în vederea identificării produselor, care pot obține statutul de IG, DO sau STG, pe de o parte, pe de altă parte, încercăm să ajutăm micii producători din zonele rurale la îmbunătățirea sistemelor tehnologice, dar și la promovarea produselor. Vom depune în continuare eforturi pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem puternic de protecție și promovare a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate”, a subliniat Lilia Bolocan.



La rândul său, expertul cheie din cadrul Proiectului UE ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, Yuriy Kapitsa a menționat că unul din obiectivele de bază ale proiectului este îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova. În acest sens, experții internaționali au analizat dificultățile din sistem și au propus soluții, au identificat produsele tradiționale cu potențial pentru a obține protecția IG, au organizat ateliere de lucru și seminare pentru autoritățile publice și producătorii locali.



„Pe durata Proiectului am vizitat toate regiunile Moldovei, toți experții remarcând calitatea înaltă și gustul deosebit al produselor. Cu siguranță acestea ar putea concura pe piața internațională”, a precizat Yuriy Kapitsa.



Anatol Fală, expert din cadrul Proiectului a prezentat studiul, la baza căruia au stat rezultatele campaniei naționale de identificare a produselor, băuturilor și bucatelor specifice anumitor regiuni geografice, care ar putea fi promovate sub o indicație geografică sau în calitate de specialități tradiționale garantate, care a fost desfășurată în perioada august-octombrie 2017. În cadrul studiului, au fost identificate 67 produse, dintre care 7 sunt deja în process de obținere a protecției IG sau a STG. Aceste produse sunt: Kaurma (produs din carne de oi), Brânză de capră de Măgura, Miere de Codru, Miere din Codrii Tigheciului şi Mousse de miere cu pomuşoare de pădure, Pistilul de fructe, condimentul pisat uscat din ardei roşu dulce.



În cadrul evenimentului, trei producători și-au prezentat istoriile de succes. Astfel, participanții au putut afla cum a fost dezvoltată afacerea cu Brânză de Măgura, cu Pistil din fructe de Criuleni sau cea cu Prune cu miez de nucă în vin roşu de Lalova.

Sergiu Hanganu de la Pensiunea agroturistică Hanul lui Hanganu din s. Lalova, r-nul Rezina a povestit cum și-a construit afacerea pe temelia casei părintești. A lăsat Chișinăul zgomotos și a revenit la baștină ca să facă ceva rustic, cu gust autentic locului în care a copilărit, ca să impresioneze oaspeții din stăinătate.



“Am fost cu produsul Prune cu miez de nucă în vin roşu de Lalova în străinătate la diferite expoziții culinare, gastronomice. Este un produs solicitat, cunoscut, apreciat de turiști, totuși, acum vrem să-l scoatem de la nivelul bucătăriei la un nivel mai mare. Pentru aceasta vrem să îl înregistrăm ca o specialitate tradițională garantată, de aceea ne-am asociat cu mai mulți producători. Sper că în viitor veți auzi mai mult despre acest produs delicios”, a spus antreprenorul.



Într-o atmosferă plăcută, pe fundal de muzică, oaspeții au degustat din produsele expuse, au făcut fotografii și au socializat.



Campania de promovare a produselor tradiționale moldovenești cu IG, DOP, STG „Autentic Moldovenesc” este realizată cu susținerea Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană.