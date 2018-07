Vizualizări: 48

CALM a organizat un atelier de lucru pentru specialiștii în reglementarea proprietății funciare din cadrul APL

28 Iulie 2018 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a reunit la Chișinău, joi, 26 iulie, circa 70 de specialiști în reglementarea proprietății funciare. Scopul evenimentului a fost identificarea atât a problemelor și necesităților profesionale ale acestei categorii de funcționarii, cât și a soluțiilor ce le-ar crea condiții optime de muncă.



În deschiderea evenimentului, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că Congresul Autorităților Locale din Moldova își propune să ofere o asemenea platformă de comunicare pentru toate categoriile de specialiști din cadrul primăriilor. „Nu știu dacă inginerii cadastrali din toată republica sau alte categorii de funcționari au posibilitatea de a se întruni, de a face schimb de opinii, de experiență. Indiferent de profesie, oamenii trebuie sistematic să se autoperfecționeze, să comunice, să meargă în vizite de studiu, inclusiv peste hotare, pentru că doar așa putem crește ca și profesioniști." Viorel Furdui a menționat că ulterior vor fi create rețele de profesioniști în diverse domenii de activitate ale APL și astfel se va contribui la soluționarea celor mai stringente subiecte ce periclitează activitatea funcționarilor publici.



Coordonatorul Serviciului din cadrul CALM de Asistență a Operatorilor Mici de Apă și Sanitație „SOMAS" Alexandru Morcov a menționat că este de specialitate inginer cadastral, ceea ce înseamnă că problemele specialiștilor în reglementarea proprietății funciare sunt cunoscute foarte bine în cadrul CALM. „Cea mai mare problemă cu care se confruntă inginerii cadastrali este lipsa delimitării terenurilor proprietate publică, iar într-o bună parte din localități nu sunt înregistrate bunurile proprietate privată." Alexandru Morcov a informat participanții la eveniment despre faptul că un proiect al Băncii Mondiale de 30 milioane de dolari are ca obiectiv finanțarea câtorva elemente importante în domeniul reglementării proprietății funciare. În alt context, expertul CALM a adus exemplul localității Colonița, care are venituri la bugetul local de 600 de mii de lei anual, datorită evaluării făcute la impozitul pe bunurile imobile, iar primăriile care nu au făcut această evaluare au venituri de circa 21 mii de lei. „Administrarea acestui impozit depășește 40 de mii de lei pentru o mie de gospodării. Care este raționamentul colectării acestuia, dacă veniturile sunt de 20 mii lei? Ne propunem să calculăm ce venituri au fost ratate în acest caz în ultimii ani și să identificăm soluții."



Expertul CALM Viorel Pârvan a prezentat noul Serviciu al CALM, elaborat în colaborare cu IDIS „Viitorul", specializat în asistența juridică pentru aleșii locali.



„În cadrul Serviciului specializat de Asistență Juridică pentru aleșii locali vom oferi consultanță și sprijin nu doar primarilor, dar și celorlalte categorii de funcționari din cadrul APL. Vă rugăm să ne contactați atunci când aveți întrebări sau vă confruntați cu probleme de ordin juridic."



Prezent la atelierul de lucru al specialiștilor în relații funciare, primarul orașului Ștefan Vodă Gheorghe Anghel a menționat că sunt foarte multe neclarități în legislație. „Ori nu există prevederi clare, ori noi nu le înțelegem pe unele. Codul Funciar este învechit, multe neclarități sunt legate de delimitarea terenurilor și sperăm de a obține niște răspunsuri vine de la CALM. Am participat și la alte instruiri aici și am aflat multe lucruri noi de la specialiștii din domeniu."



Specialistul pe probleme funciare din comuna Cruzești, municipiul Chișinău Leonid Mureșanu este de părere că vechiul Cod Funciar este perfect, dar se pot face unele modificări, actualizate la cerințele zilei de astăzi. „Codul Funciar nou, care urmează să fie votat în lectura a doua în Parlament, este făcut de ministerul Agriculturii. Bine că nu l-au dat polițiștilor sau ministerului Sănătății să-l elaboreze. Eu sper că deputații și-au dat seama că nu poate fi votată o asemenea variantă."



Primarul orașului Bucovăț, raionul Strășeni Alexandru Pascaru consideră că este incorect de a pune pe umerii APL-urilor evaluarea bunurilor imobile, fără a avea specialiști pentru a face corect acest exercițiu. „O altă problemă apare la delimitarea terenurilor publice de cele private. În loc să fie unele terenuri proprietăți ale localității, ele sunt ale statului și nu le putem da în arendă."



Galina Caraman, specialist privind evidența terenurilor funciare în cadrul primăriei Mereni a atenționat că probleme sunt o sumedenie și de multe ori nici nu e clar cum de găsit soluția. „Primim notificare de la Cancelaria de Stat că trebuie să ne ghidăm de legislația în vigoare, dar niciodată nu ne arată cum concret să soluționăm problemele care apar. Cu părere de rău, practic nu avem la cine apela după ajutor. Legislația este confuză, este schimbătoare, abia ne obișnuim să lucrăm cu o Lege și aflăm că ea deja nu mai este valabilă. Lucrăm foarte mult asupra unei decizii, ca să ajungem la Cancelaria de Stat și să ne-o anuleze, dar nu ni se comunică și cum să aplicăm această legislație atât de confuză. Iar oamenii bat drumurile la primărie și așteaptă rezultate."



Inginerul cadastral din Sadova, Călărași Vladimir Dodon: „Ca să măsori un titlu este necesar de circa o mie de lei, câte milioane ne trebuie pentru a face toate evaluările? Nu s-au păstrat listele unde era indicat fiecare om și cât pământ a primit, mulți au plecat peste hotare, alții au decedat și nu au făcut acte de moștenire, acum e foarte complicat să facem regulă în acest domeniu."



Experții CALM au menționat că toate aceste probleme abordate în cadrul atelierului de lucru vor fi analizate și se va încerca găsirea celor mai optime soluții. Întruniri de acest gen vor mai avea loc.



Departamentul de Comunicare al CALM