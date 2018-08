Vizualizări: 49

ADR Nord învață din experiența Japoniei în promovarea exportului și în marketing

Kobe, Japonia, 6 August 2018 — Victoria Zabolotnîi, specialistă în cadrul Secției cooperare și atragerea investițiilor (SCAI) a ADR Nord, a participat, în perioada 24 iunie – 28 iulie a.c., la cursul de formare „Strategia de promovare a exportului orientată spre piață. Strategie de marketing”, desfășurat în orașul Kobe, Japonia. La acest curs de formare a mai participat Silvia Dragomir, reprezentantă a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



Participanții la eveniment au beneficiat de consolidarea cunoștințelor practice privind strategia de promovare a exportului, strategia de marketing, conceptul de dezvoltare a produsului, noțiunea de branding, stabilirea prețului în cazul produsele locale etc.



Victoria Zabolotnîi, specialistă în atragerea investițiilor, ADR Nord: „Cursul de formare la care am avut ocazia să particip este o abordare originală asupra unui șir de aspecte legate de marketing și promovarea exportului. La prima vedere, pare simplu să dezvolți un produs nou, mai ales orientat către export, însă există mulți factori de care trebuie să ții cont: mărimea pieței de desfacere, costurile logistice, tipurile promovării, comportamentul consumatorului, puterea de cumpărare etc. Este vital pentru un producător, fie companie mare sau ÎMM, mai întâi să studieze piața către care intenționează să-și orienteze produsele și să verifice / stabilească canalele de distribuire”.



Experții din Japonia au oferit informații și au organizat exerciții practice privind designul și marketingul produsului, instrumentele și strategia de promovare a exportului. De asemenea, experții niponi au împărtășit participanților la cursul de formare o serie de bune practici, exerciții teoretice și aplicate, istorii de succes în domeniul exportului, cunoștințe de care pot beneficia toate persoanele interesate care se adresează la Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri, instituit în cadrul ADR Nord.



Japonia este o țară care, prin intermediul Asistenței Oficiale de Dezvoltare (AOD), investește constant în capitalul uman din țările în curs de dezvoltare. Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională (JICA) este instituția al cărei scop principal este să valorifice AOD. Astfel, în cei 60 de ani de la fondarea sa, JICA a găzduit reprezentanți din peste 198 de țări și a instruit mai mult de 340.000 de oameni în domenii precum bună guvernanță, dezvoltare urbană și rurală, sănătate și medicină, educație etc.



