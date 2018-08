Vizualizări: 71

Marii artiști Nicolae Botgros și Ion Paladi au fost desemnați Cetățeni de Onoare în mai multe localități din România

— Doi mari artiști de muzică populară, Nicolae Botgros și Ion Paladi, au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai comunei Corlăteni, județul Botoșani. Distincțiile au fost înmânate prin decizia Primăriei și Consiliului Local chiar de Ziua Comunei, în cadrul spectacolului „La frați nu se pun hotare”, în față numeroșilor invitați și a oficialităților prezente la manifestare.„Ediţia din Anul Centenarului a fost marcată de spectacolul „La fraţi nu se pun hotare”. Am vrut să fie un spectacol frumos, un spectacol pentru cetăţenii comunităţii noastre, un spectacol la care am invitat în mod deosebit Orchestra „Lăutarii”, condusă de maestrul Nicolae Botgros şi artistul Ion Paladi, oameni pe care eu i-am considerat mesagerii Unirii de dincoace şi de dincolo de Prut. Asta fac de când îi ştiu”, a spus Costel Gavril, primarul comunei Corlăteni.La rândul său, maestrul Nicolae Botgros, a mulțumit pentru această distincție Primăriei și Consiliului Local Corlăteni, dar și minunatului public prezent la spectacol și a menționat că „este o mare onoare și cinste, asta pentru că toată viața mi-am dorit să fiu alături de poporul meu”.Renumitul interpret Ion Paladi, care anterior a fost desemnat Cetățean de Onoare și a comunei George Enescu, consideră că acest titlu se datorează publicului extraordinar: „Pentru mine este o mare bucurie și onoare, că am primit acest titlu, unde s-a născut și copilărit marele compozitor, violonist și dirijor George Enescu! Mă bucur enorm de mult, ca sunt cetățean de onoare a acestei comune alături de nume mari cum sunt: maestrul Nicolae Botgros, Eugen Doga, Constantin Rusnac, Iulian Filip și Vasile Iovu.”Acest spectacol face parte din turneul dedicat Centenarului Marii Uniri, cu genericul „La frați nu se pun hotare”, în cadrul căruia sunt organizate mai multe concerte grandioase, susținute de către Ion Paladi și zeci de artiști de pe ambele maluri ale Prutului, acompaniați de maestrul Nicolae Botgros și Orchestra „Lăutarii”.Turneul a debutat pe 3 februarie 2018, la Chișinău, apoi a continuat la București, Iași, Galați, și va urma la Cernăuți, Brașov, Cluj, Londra, Paris și Madrid. Conceptul turneului „La frați nu se pun hotare” aparține celei mai bune case de discuri și companii de organizări de evenimente - Sens Music - Director Vlad Costandoi, iar regia aparține Lidiei Panfil.* * * * *VIDEO: Ceremonie - Corlăteni, Botoșani - https://www.youtube.com/watch?v=KDygzCQ3KYoVIDEO: Ceremonie - George Enescu, Botoșani - https://youtu.be/kpW_MTfTeEMCONTACTE:Sens MusicT: 022 233 898 | M: 00373 78 585 001E: office@sensmusic.md sensmuzical@gmail.com | www.sensmusic.mdChisinau Office: Str. Bucuresti, nr. 68, of. 711.Bucharest Office: str. Tirgul Neamt 1, sectorul 6;Iasi Office: str. Păcurari, nr.111, bloc 603, scara A,etaj 2