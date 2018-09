Vizualizări: 70

Experți din Letonia susțin îmbunătățirea calității implementării documentelor de planificare strategică în Regiunea de Dezvoltare Nord

Bălți, 11 Septembrie 2018 — Un grup de experți din Letonia efectuează, în perioada 11-12 septembrie, o vizită în Regiunea de Dezvoltare Nord, pentru a-și împărtăși experiența și a oferi recomandări pe marginea unor aspecte privind îmbunătățirea calității implementării documentelor de planificare strategică și asigurarea comunicării/sinergiei cu inițiativele locale.



În cadrul unei mese rotunde, specialiștii ADR Nord au prezentat cele mai relevante activități și rezultate obținute de Agenție în ultimii ani și au oferit detalii despre prioritățile de dezvoltare a Regiunii Nord și realizarea acestora. La rândul lor, experții letoni s-au referit la structura și atribuțiile instituțiilor de dezvoltare regională din Letonia, precum și la dezvoltarea economică a regiunilor din țara lor. Totodată, ei au vorbit și despre experiența Letoniei de dezvoltare policentrică urbană și rurală în contextul politicii de dezvoltare regională.



„Apreciem înalt relațiile de colaborare cu Letonia, pe care le-am dezvoltat în ultimii ani cu sprijinul Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) din Republica Letonia. Împreună am reușit să facilităm semnarea a numeroase acorduri de colaborare de către autorități publice locale și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din țările noastre și să organizăm un șir de vizite de studiu atât în nordul Moldovei, cât și în regiunile Letoniei”, a menționat directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii.



În context, șefa Secției cooperare strategică și programare a ADR Nord, Maria Prisacari, a amintit că, în anii trecuți, Agenția, cu sprijinul VARAM din Letonia, a actualizat și a elaborat Strategia de Dezvoltare Regională Nord, a efetuat o analiză a potențialului socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord, a identificat posibile priorități de dezvoltare social-economică a regiunii, a elaborat o nouă politică de dezvoltare regională în domeniile Turism și Infrastructura de sprijin a afacerilor etc.



„Colaborarea noastră a început în anul 2012. Suntem bucuroși că am început colaborarea cu Regiunea de Dezvoltare Nord, unde am avut ocazia să descoperim oameni deosebiți și tradiții frumoase. Cooperăm nu doar la nivel de instituții de stat, dar și la nivel de antreprenori și organizații obștești. Succesul conlucrării noastre nu constă atât în numărul acordurilor semnate, cât în dialogul permanent dintre oameni”, a spus reprezentanta Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Letoniei, Jevgēnija Butņicka.



Vizita experților letoni are loc în cadrul proiectului „Sprijinirea dezvoltării regiunilor din Moldova și Georgia prin promovarea participării cetățenilor și consolidarea capacităților de planificare și implementare a dezvoltării la nivel local și regional", implementat de Forumul Rural din Letonia în parteneriat cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Letoniei.



Miercuri, 12 septembrie, experții letoni vor vizita Incubatorul de Afaceri Sângerei, Întreprinderea municipală „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”, Primăria municipiului Edineț, Filiala Edineț a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Parcul Industrial „Edineț”.



O importantă realizare a colaborării ADR Nord cu VARAM din Letonia a fost semnarea a 19 acorduri de cooperare la nivel de administrații publice locale și organizații neguvernamentale din cele două țări. Primul acord de colaborare a fost încheiat la 11 octombrie 2013, în satul Corjeuți, raionul Briceni. Documentul a fost semnat de către primarul satului Corjeuți, Victor Andronic, și primarul comunei Aloja, Valdis Barda.



