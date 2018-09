Vizualizări: 81

Clipe de neuitat pentru femeile primari din R. Moldova și România, reunite într-o ședință comună pe litoralul de la Constanța!

19 Septembrie 2018 — 61 de femei primar, membre ale Rețelei Femeilor Primar din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și ale Ligii Femeilor Primar de Comune din cadrul Asociației Comunelor din România (ACoR) s-au reunit la Constanța în perioada 14-16 septembrie. Sesiunea Extraordinară a Ligii Femeilor Primar de Comune din România a avut loc în prezența președintelui Asociației Comunelor din România Emil Drăghici, iar primarul de Năvodari, județul Constanța Florin Chelaru și deputatul în Parlamentul României George Vișan au ținut să le spună doamnelor bun venit în orașul de pe malul Mării Negre.



În cadrul Sesiunii au fost punctate problemele cu care se confruntă APL din ambele state, au fost făcute propuneri de modificări legislative, în vederea depășirii obstacolelor în implementarea unor proiecte de investiții majore și au fost identificate modalități de cooperare în beneficiul ambelor state. Totodată, au fost puse bazele a 15 înfrățiri între comune din România și Republica Moldova.



Emil Drăghici, președintele ACoR a menționat, între altele, că această cooperare a AcoR și CALM este instituționalizată din 2013. „Prezența colegelor-primari din Republica Moldova este datorată abnegației de care a dat dovadă Dna Mariana Gâju." Totodată, Emil Drăghici a subliniat faptul că, de multe ori, funcțiile de conducere sunt ale bărbaților, istoria demonstrează că acestea sunt masculinizate. „Încet-încet trebuie să ne obișnuim ca această egalitate să fie materializată prin prezența în cât mai multe posturi de decizie a femeilor, deoarece în timp s-a dovedit că au un mai mare echilibru decât noi, bărbații."



Gazda evenimentului, președintele Ligii Femeilor Primar de Comune din România, primarul de Cumpăna, Județul Constanța Mariana Gâju a scos în evidență faptul că aceste reuniuni sunt importante, deoarece nu rămâne totul la nivel declarativ, festiv dar, simțind aceleași greutăți, sunt aduse în discuție problemele cu care se confruntă ambele părți. „Era firesc ca noi, din România, să solicităm modificări la legislația privind APL. De-a lungul anilor, cel puțin de 14 ani, de când fac parte din Asociația Comunelor din România sunt abordate probleme care nu și-au găsit rezolvarea, indiferent de culoarea politică a Guvernului, dar sunt și probleme, nu puține, care au fost soluționate. Toate acestea nu au făcut decât să ducă la o armonizare a legislației din APL, la o coroborare a legilor, la o înlesnire fiscală care să permită ca la bugetul local să rămână resurse financiare care vin din localitatea respectivă și să permită APL să se dezvolte fără ca primarul să stea cu mâna întinsă la poarta Guvernului sau a ministerelor care, de foarte multe ori, rămâne închisă."



Larisa Voloh, președintele Rețelei Femeilor Primari din cadrul CALM a afirmat că această întâlnire a femeilor primar din România și Republica Moldova nu este prima, fiind un rezultat al colaborării dintre CALM și ACoR. „Ne propunem să trasăm și niște activități comune de viitor pentru femeile primari de pe ambele maluri ale Prutului."



Primarul de Năvodari, Constanța Florin Chelaru a vorbit despre dezvoltarea orașului pe care îl administrează, prin intermediul proiectelor de milioane de euro pe care reușește să le implementeze cu bani europeni. „A fi primar este o vocație, pentru că trebuie să poți să lupți pentru comunitatea ta, să aduci cât mai mulți bani pentru a o dezvolta, dar și să poți să accepți toate jignirile celor care, de multe ori, nu au făcut nimic în viață."



Nina Costiuc, primarul satului Budești, municipiul Chișinău și-a exprimat bucuria de a participa la lucrările acestei Sesiuni deoarece, potrivit alesului local, avem foarte multe lucruri comune și foarte multe oportunități se deschid atunci când suntem împreună. „Acest lucru s-a dovedit în aceste trei zile. Această simbioză de idei și de propuneri din partea femeilor primari a fost auzită de Emil Drăghici și sunt convinsă că lucrurile vor lua o altă întorsătură."



Elena Hreașca, primarul satului Năvârneț, Fălești a mărturisit că atunci când mergea la acest eveniment era cu gândul la faptul că nu va mai candida pentru încă un mandat, din cauza că sunt prea puține pârghii de a schimba lucrurile în satele noastre. „Acum simt că m-am încărcat cu energie, cu noi forțe și parcă mi-aș dori să prelungesc realizarea obiectivelor trasate."



Tatiana Buruiană, primarul comunei Mereșeni, raionul Hâncești a subliniat faptul că sunt multe de învățat de la colegii din România. „Modul lor de lucru, de administrare, pregătirea lor profesională m-a impresionat."



Nuți Roșu, primar al comunei Făcăieni, județul Ialomița este de părere că schimbul de experiență este benefic pentru ambele părți. „Am constatat de-a lungul timpului că și noi avem de învățat multe de la colegele noastre din Republica Moldova. Îmi place modul în care gândesc și își organizează munca, în condițiile în care au resurse financiare destul de modeste. Și noi am trecut prin așa ceva, simțim că suntem apropiate. Sunt membru în Consiliul Europei din partea ACoR și întotdeauna susținem Republica Moldova la Strasbourg, dar și de la alte tribune europene."



Potrivit doamnei Nuți Balinca, primar al comunei Nănești, județul Vrancea, evenimentul de la Mamaia este unul emoționant, deoarece toți vorbim românește, ne confruntăm cu probleme similare și împreună ar trebui să luptăm pentru dezvoltarea comunităților noastre.



Nina Nistreanu, primarul comunei Gradiște, raionul Cimișlia consideră că evenimentul ce a avut loc la Constanța va da rezultate pe viitor. „M-am convins încă o dată că primul lucru la care trebuie să atragem atenția sunt cetățenii comunităților noastre. Avem probleme similare, dar sunt cred că unindu-ne capacitățile vom putea avea rezultate bune."



Ala Guzun, primar de Bilicenii Vechi, Sângerei s-a pornit la acest eveniment cu gândul la problemele pe care le-a lăsat în localitate. „Acum însă am sentimentul că am făcut un lucru bun, pentru că am fost alături de femeile primari, cele din Republica Moldova și România. Am observat că poți schimba lucrurile anume discutând problemele cu care se confruntă APL, selectându-le și raportându-le autorităților centrale, așa ar avea posibilitatea să le înțeleagă mai bine."



Vera Golan, primarul din Rădenii Vechi, Ungheni a rămas impresionată de modul de organizare a CALM-ului, dar și a gazdelor din România. „Am văzut că doamnele primărițe cunosc foarte bine legile și vin cu propuneri de modificări legislative, acolo unde sunt neclarități. Am vrea să preluăm și noi din experiența lor. Mi-aș dori să aplicăm proiecte europene împreună cu colegele de peste Prut."



Raisa Vacari, primar de Pervomaiscoie, raionul Drochia a recunoscut că este pentru prima dată la Constanța. „Sunt impresionată de frumusețea locurilor, dar și de această conlucrare, voi face tot posibilul ca comunitatea mea să aibă beneficii, inclusiv datorită acestei vizite de studiu."



Și pe Valentina Ceaușceac, primarul comunei Sângereii Noi, raionul Sângerei a bucurat-o revederea cu colegele din România, schimbul de experiență și de bune practici. „Este un eveniment important pentru ambele țări, în legislația cărora este necesar de a interveni pentru a efectua modificările ce ne-ar facilita activitatea."



La finalul Sesiunii a fost votată o Rezoluție Comună a Structurilor Asociative ale Femeilor-Primari din România și din Republica Moldova unde au fost trasate acțiunile comune necesare colectivităților locale rurale, printre care:



1. Respectarea de către Guvernele României și Republicii Moldova a Cartei europene a autonomiei locale;



2. Organizarea, cât mai urgent cu putință, a unei ședințe comune a Guvernului României și a Guvernului Republici Moldova, cu participarea reprezentanților Consiliului Autorităților Locale din România și din Republica Moldova, în vederea identificării căilor de acțiune în spațiul comun european și extraeuropean;



3. Identificarea soluțiilor ce ar permite ca în cadrul programelor susținute de UE, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, să poată participa și alte comune din România înfrățite cu satele și comunele din Republica Moldova, nu doar cele din aria de acoperire din județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați;



4. Organizarea în comun de programe de perfecționare a personalului din APL.



Evenimentul s-a desfășoare sub auspiciul Centenarului Marii Uniri.



Departamentul de Comunicare al CALM