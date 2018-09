Vizualizări: 36

Anunț pentru selectarea unei Companii pentru servicii de cazare, alimentare și locație pentru instruirea femeilor în cadrul Proiectului „Women 4 Leadership”

— A.O. „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea companiei care va presta servicii de cazare, alimentare și locație pentru a doua sesiune de instruiri în cadrul Programului „Women 4 Leadership” în perioada noiembrie 2018-iulie 2019 în or. Chișinău. Aceste instruiri vor fi organizate în parteneriat cu IP CRAION Contact-Cahul și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova și Guvernul Suediei.Scopul concursului pentru selectarea companiei care va presta servicii de cazare, alimentare și locație pentru a doua sesiune de instruiri în cadrul Programului „Women 4 Leadership” în perioada noiembrie 2018-iulie 2019 este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de cazare, alimentare și sală de instruire în or.Chișinău.Sarcina tehnică:Compania selectată va trebui să ofere următoarele servicii conform tabelului (rugăm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară):Calculele detaliate:Tipul serviciului Preț per unitate Preț totalCazare 2 nopți cu mic dejun, (13 camere duble pentru 25 de participanți )Alimentare prânz (2,5 zile pentru 25 de persoane)Alimentare cină (2 zile pentru 25 de persoane)Pauză de cafea (5 pauze a câte 30 de persoane)Arenda sală de ședință cu capacitatea de la 30-50 de persoane (2,5 zile, inclusiv apă, flip chart, proiector, microfon, etc.)Arenda sală de ședință cu capacitatea 15-20 de persoane (o zi, inclusiv apă, flip chart, proiector, microfon, etc.)Rezultate așteptate:Compania selectată va presta serviciile specificate în perioada noiembrie 2018-iulie 2019, respectând obligațiunile contractuale.Aranjamente instituționale:Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Asociației pentru coordonarea modificărilor logistice care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor.Criterii de selecție- spațiu suficient pentru organizarea instruirilor pentru 25 de participanți;- oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț - calitate);- experiență în domeniu.Pentru ca ofertele să fie examinate, acestea vor include în mod obligatoriu oferta financiară care va cuprinde prețurile per unitate, costul total.Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 octombrie 2018, ora 18:00.Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: ivc.moldova@gmail.com cusubiectul – „Concurs servicii de cazare, alimentare si locație – instruire Programul „Women 4 Leadership”, noiembrie 2018-iulie 2019.Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la numerele de tel: 022 27 25 00 / 079403288 - Alina Bulgac sau 079250184 – Rodica Jardan.