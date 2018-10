Vizualizări: 67

Reforma APL în Norvegia - subiect de studiu pentru aleșii locali din Republica Moldova! Noile Servicii ale CALM au fost prezentate membrilor săi!

27 Octombrie 2018 — Miercuri, 24 octombrie, membri și experți ai CALM au participat la seminarul cu genericul „Reforma APL și rolul asociației APL din Norvegia (KS)– una dintre cele mai prospere și democratice țări din Europa".



Prezentarea activității KS și a CALM, dar și reforma administrativ-teritorială care este implementată acum în Norvegia au constituit subiectele principale ale întrunirii.



În deschiderea evenimentului, președintele CALM Tatiana Badan i-a salutat pe cei circa 50 de primari prezenți la eveniment, menționând că Norvegia este una dintre cele mai prospere țări din Europa, iar politicile implementate de această țară pot fi servi ca exemplu pentru Republica Moldova. „Împreună cu KS ne propunem să identificăm cele mai bune servicii de care să poată beneficia membrii CALM. Ne bucurăm și de prezența reprezentanților ministerului Finanțelor la acest eveniment deoarece atunci când reușim să avem un bun dialog cu autoritățile centrale reultatele sunt sesizabile și pentru cetățenii din localitățile noastrele."



Bjoern Rongevaer, consultant superior în cadrul Asociației Autorităților Locale din Norvegia (KS) a făcut o prezentare a serviciilor prestate de către instituția sa colectivităților locale din Norvegia. Expertul norvegian a menționat despre rolul asociațiilor în consolidarea autonomiei locale și a procesului de descentralizare. „Toate municipiile existente în Norvegia sunt membre ale KS, iar noi avem grijă de toți membrii noștri."



Potrivit lui Bjoern Rongevaer, toate APL militează pentru mai puțin control din partea statului și mai multe resurse transmise de către stat la nivel local, ceea ce este și firesc.



De asemenea, Bjoern Rongevaer a vorbit despre reforma teritorial-administrativă și cum este ea implementată în Norvegia. „Reforma APL trebuie să răspundă cerințelor cetățenilor, iar ca rezultat APL urmează să aibă mai multe competențe. În 2013 a început reforma administrativ-teritorială în Norvegia, acum ea încă se implementează și se va încheia în 2020. Pe parcursul a mai multor ani s-a discutat pe larg în societate despre cum ar trebui fie aceasta." Expertul KS a explicat că cea mai mică municipalitate din Norvegia are 206 oameni. „Peste 1/3 dintre municipalități au o populație de circa 3000 de locuitori. În 50% dintre acestea locuiesc circa 5 mii de oameni. Doar o municipalitate are 50 mii de locuitori."



Ion Dolganiuc, primar de Colibași, Cahul a fost de părere că subiectul abordat este unul de interes major. Dacă această reformă urmează să fie implementată în Republica Moldova, aceasta trebuie să fie consultată cu reprezentanții APL, sau nemijlocit cu cetățenii. „Experiența țărilor europene ne arată că acest lucru trebuie să-l cunoască beneficiarii. Eu, ca și cetățean simplu, aș fi indiferent unde se află primăria și cine este primarul, dacă aș avea tot necesarul asigurat, adică infrastructură dezvoltată, dar și servicii de calitate. În aceste condiții ar fi binevenită o amalgamare sau o reformă administrativ-teritorială."



Gheorghe Grigoraș, primar al satului Ciuciuleni, raionul Hâncești susține că numărul populației localităților din țară se micșorează și astfel apare necesitatea de a comasa unele primării și de a trece la o autogestiune a acestora. „Practica țărilor avansate prezintă interes pentru noi. Trebuie să fim pregătiți din timp ca să nu comitem erori așa cum s-a întâmplat în cazul implementării programului Pământ. CALM este o organizație destul de binevenită și importantă în republică și prin intermediul ei se acumulează mai multe idei, care pot fi regăsite în amendamentele unor Legi."



În a doua parte a seminarului, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a făcut o prezentare generală a activității CALM în domeniul dezvoltării și prestării serviciilor membrilor săi.



„Serviciile CALM pentru membrii săi au apărut din necesitate. Foarte mulți primari se adresau cu întrebări de ordin juridic. Acesta este un domeniu complex. Când se adoptă niște legi, autoritățile statului ar trebui să vină cu niște modele de acte în ajutorul APL, dar nu reușesc. Multe inițiative vin de la DVS., iar ele trebuie să se regăsească în inițiative legislative. Mulți membri vin cu probleme specifice, legate de acționarea în judecată, adresări, referințe. Toate acestea, dar și alte probleme pot fi soluționate în cadrul Serviciului Juridic al CALM."



Cu multiple probleme se confruntă APL și la capitolul servicii de aprovizionare cu apă și canalizare. Astfel a apărut Serviciul de Suport al Operatorilor Mici de Apă și Sanitație (SOMAS). „Legea cu privire la aprovizionarea cu apă a fost aprobată potrivit modelului din Chișinău, fără a ține cont de situația din teritoriu. La un moment dat, unor întreprinderi municipale care abia rezistă falimentului au început să le fie aplicate niște amenzi usturătoare doar pentru că nu aveau licență. A fost nevoie de intervenția experților CALM în domeniul apei și sanitației pentru a înlătura aceaste confuzii din legislație", a subliniat Viorel Furdui.



Un alt Serviciu al CALM este „Atragerea de Fonduri și Dezvoltare Locală". Primarii au fost de acord cu Viorel Furdui că unica sursă de dezvoltare a comunităților locale sunt fondurile venite din exterior, iar capacitățile de a scrie proiecte sunt destul de limitate. Directorul executiv al CALM a menționat că din acest motiv se propune dezvoltarea acestui serviciu, iar oferirea consultanței privind scrierea de proiecte va fi una dintre prioritățile CALM.



Dezvoltarea Serviciul Cooperare Descentralizată și Rețelele CALM înseamnă avansarea pe calea dezvoltării relațiilor cu APL, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. O altă prioritate este crearea unor platforme de comunicare și dezvoltare profesională pentru diferite categorii de funcționari.



Comunicarea este un alt element-cheie. Viorel Furdui a menționat faptul că modul în care primarii prezintă informația, cum comunică cu publicul din interiorul și exteriorul comunității contează foarte mult, iar Serviciul Comunicare și Promovare își propune să ajute în această privință APL.



Expertul CALM Viorel Gârbu a afirmat că Serviciul Economie, Bugete Locale și Finanțe este destinat membrilor CALM pentru a-i asista în soluționarea problemelor curente cu care se confruntă în gestionarea finanțelor locale. „Cunoaștem că APL au venituri limitate, iar necesitățile, cheltuielile pe care trebuie să le suporte sunt foarte mari. Din aceste motive este foarte important să fie găsit un echilibru între taxe și beneficii. Este important ca cheltuielile să fie alocate de-o manieră eficientă, rațională, iar rezultatul să fie cât mai bun posibil."



Acestea, dar și celelalte servicii CALM vor avea trei componente principale: consultanță, expertiză și instruire.



Alexandru Osadci, manager de programe în cadrul CALM a menționat că asociația APL din RM și cea din Norvegia au o relație de colaborare de mai mulți ani. „KS ne-a ajutat foarte mult în consolidarea CALM, dar și în ceea ce privește promovarea drepturilor APL atât în țară, cât și peste hotarele ei. Lucrăm cu asociația KS în ceea ce privește calitatea serviciilor pe care le prestăm pentru membrii CALM. Evenimentul de astăzi este dedicat serviciilor CALM, mai ales că deja am acumulat o anumită experiență. Astăzi deja putem vorbi despre amalgamarea serviciilor în cadrul Centrului CALM „Expertiză, Instruire și Asistență (CEAI). Ideea necesității deschiderii acestui Centru este pentru a putea presta servicii comprehensive pe un spectru larg de domenii, dar și pentru a colecta viziunile APL privind reformele din domeniu ce au loc în țară și expunerea acestora în discuțiile noastre cu partenerii din cadrul APC. La moment, este vorba despre opt servicii în cadrul CEAI: Serviciul Juridic; Serviciul Atragere de Fonduri și Dezvoltare Locală; Serviciul Economie, Bugete Locale și Finanțe; Serviciul Cooperare Descentralizată și Rețelele CALM; Serviciul de Suport al Operatorilor Mici de Apă și Sanitație (SOMAS); Serviciul Comunicare și Promovare; Serviciul Managementul Proprietății Publice, Cadastru și Evaluare și Serviciul Sisteme Informaționale, Date Spațiale și E-Transformare."



Tatiana Gălățeanu, primarul satului Giurgiulești, raionul Cahul a venit la seminarul organizat de CALM pentru a fi informată, pentru a vedea ce poate fi luat nou și aplicat în localitate. „CALM-ul este unicul sprijin și speranță a primarilor. Dacă apare o problemă și nu știm cui să ne adresăm - venim la CALM. Mulțumim acestei echipe pentru că orice problemă este recepționată se face lobby pentru a fi soluționată.



La 23 octombrie, la sediul CALM a avut loc o întrevedere între experții CALM și Bjoern Rongevaer, consultant superior în cadrul Asociației Autorităților Locale din Norvegia. Serviciile oferite de către CALM membrilor săi, dar și soluții privind îmbunătățirea calității acestora au fost printre temele abordate.



Departamentul de Comunicare al CALM