Vizualizări: 60

La Bălți a fost lansat un concurs de granturi pentru dezvoltarea afacerilor în nordul Moldovei

— People in Need Moldova a anunțat concurs de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” (2017-2019), finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”. Concursul este adresat întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din Regiunea de Dezvoltare Nord și este deschis până duminică, 25 noiembrie a.c.În cadrul unei conferințe de presă organizată luni, 5 noiembrie, la Bălți, directorul de țară People in Need Moldova, Silvia Bicenco, a prezentat condițiile concursului de granturi și a vorbit despre colaborarea cu ADR Nord și A.O. „Pro Cooperare Regională” în cadrul proiectului menționat. „Prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectului, dorim să susținem mediul de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord. Concursul de granturi pe care îl lansăm astăzi, la Bălți, este adresat membrilor asociațiilor de business, incubatoarelor de afaceri și ÎMM din nordul Moldovei”, a specificat directorul de țară People in Need Moldova.Directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, a mulțumit partenerilor cehi și din regiune pentru excelenta colaborare, menționând, în context, mai multe realizări. „Până în prezent, împreună am reușit să realizăm mai multe activități importante pentru dezvoltarea mediului de afaceri în regiune: am organizat primul concurs de granturi, în cadrul ADR Nord am lansat Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri, am desfășurat un șir de seminare pentru autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale, am creat platforma online www.investnorth.md, iar astăzi am lansat cel de-al doilea concurs de granturi pentru ÎMM. Dorim să impulsionăm inițiativele antreprenoriale în regiune și să creăm astfel condiții confortabile pentru cetățeni. Datorită dezvoltării afacerilor va crește și valoarea proiectelor investiționale de infrastructură pe care le implementăm în regiune”, a relevat directorul ADR Nord.În context, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor în cadrul ADR Nord, Maria Prisacari, a menționat că, deși ÎMM deţin o cotă dominantă în economie, acest sector rămâne afectat din cauza poziţiei lor relativ slabe în ceea ce priveşte activităţile de producere, accesul redus la capital, tehnologie şi infrastructură şi adaptabilitatea la cerinţele pieţei. Astfel, acordarea granturilor va servi drept unul din instrumentele principale pentru suportul şi accelerarea întreprinderilor locale. ÎMM vor avea oportunitatea de a utiliza acest suport financiar pentru majorarea competitivităţii lor, pentru implementarea planurilor de afaceri, ideilor inovative, pentru extinderea producerii şi gamei de servicii, pentru majorarea eficienţei afacerilor etc.În următoarea perioadă, potențialii beneficiari vor fi instruiți cum să participe în cadrul concursului de granturi. Un șir de sesiuni de instruire în acest sens vor fi organizate la Soroca, Bălți și Sângerei.Bugetul acestui concurs de granturi este de circa 100.000 de euro. Suma solicitată în cadrul concursului trebuie să se încadreze între 2000 și 5000 de euro.Detalii despre concursul de granturi lansat astăzi la Bălți se găsesc aici: goo.gl/DhqmmH www.adrnord.md