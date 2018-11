Vizualizări: 53

Antreprenorii din nordul Moldovei sunt instruiți cum să participe la concursul de granturi anunțat de People in Need

Bălți, 14 Noiembrie 2018 — Astăzi, la Bălți, are loc o nouă sesiune de informare și instruire pentru antreprenorii din Regiunea de Dezvoltare Nord interesați să participe la concursul de granturi pentru dezvoltarea afacerilor, anunțat de People in Need Moldova.



Concursul de granturi, lansat recent la Bălți, se desfășoară în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” (2017-2019), finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”.



În cadrul sesiunii de informare, formatoarele Elena Bordianu și Tatiana Puga le oferă participanților informații relevante despre cum trebuie să arate un business plan eficient și cum pot fi folosite eficient strategiile de marketing și promovare pentru afacerile proprii. Totodată, participanții la sesiune sunt instruiți cum să elaboreze și să lanseze un proiect și exersează principiile de bază ale contabilității.



Potrivit reprezentantei People in Need Moldova Victoriei Guzun, managerul proiectului, scopul acestei sesiuni de informare și instruire este abilitarea antreprenorilor în elaborarea și administrarea proiectelor pentru obținerea suportului financiar la lansarea unei afaceri proprii sau dezvoltarea afacerilor existente. La rândul său, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor a ADR Nord, Maria Prisacari, le-a dorit succes antreprenorilor, încurajându-i să participe activ la concurs.



Sesiuni de informare similare au fost organizate, săptămâna trecută, și la Soroca. În următoarele zile, astfel de sesiuni vor avea loc la Bălți și Sângerei.



Bugetul concursului de granturi este de circa 100.000 de euro. Suma solicitată în cadrul concursului trebuie să se încadreze între 2000 și 5000 de euro. Termenul limită până când antreprenorii pot depune dosarele este 25 noiembrie 2018, ora 17:00. Detalii se găsesc aici: goo.gl/DhqmmH



www.adrnord.md