Invitație pentru jurnaliști // Ceremonia de înmânare a granturilor în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”

— Ceremonia de înmânare a granturilor în cadrul concursului anunțat recent de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională” va avea loc miercuri, 19 decembrie, începând cu ora 10.00, în incinta restaurantului „Oscar” din municipiul Bălți (str. Mihail Sadoveanu, 1).Concursul de granturi a fost organizat în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de ADR Nord, People in Need Moldova și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”.Jurnaliștii interesați de acest eveniment sunt rugați să-și confirme participarea la telefonul (231) 29682 ori printr-un mesaj la adresa de e-mail comunicare.adrnord@gmail.com www.adrnord.md