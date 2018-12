Vizualizări: 49

Granturi pentru micii antreprenori din nordul Moldovei, oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare

Bălți, 19 Decembrie 2018 — 20 mici antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord vor beneficia de suport financiar din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare, prin intermediul Proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”.



Antreprenorii au fost selectați în urma unui concurs și premiați, într-un cadru festiv, la Bălți, pe 19 decembrie. Cei 20 de învingătorii ai competiției s-au ales cu granturi în valoare de până la cinci mii de euro. Totodată, în cadrul proiectului menționat, 12 studenți stagiari în diferite companii din regiune au primit certificate pentru succesele obținute în cadrul activităților desfășurate.



În cadrul ceremoniei de înmânare certificatelor de grant, directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, a apreciat contribuția micilor antreprenori din regiune la dezvoltarea socio-economică și promovarea spiritului inovativ în activitățile de business și le-a dorit succes în dezvoltarea propriilor afaceri. „Dorim să impulsionăm inițiativele antreprenoriale în regiune și să creăm astfel condiții confortabile pentru cetățeni. Datorită dezvoltării afacerilor va crește și valoarea proiectelor investiționale de infrastructură pe care le implementăm în regiune”, a relevat menționat directorul ADR Nord.



La rândul său, Silvia Bicenco, director de țară People in Need Moldova i-a felicitat pe învingători și i-a încurajat pe ceilalți antreprenori la concursul de granturi să participe ulterior la alte programe de instruire și concursuri de granturi mici, ce vor fi anunțate ulterior. Totodată, directorul de țară People in Need Moldova a specificat că învingătorii concursului trebuie să contribuie cu încă 50% din valoarea grantului obținut, bani pe care urmează să-i valorifice în decurs de șase luni.



Concursul de granturi a fost anunțat la începutul lunii noiembrie a.c. Ulterior, antreprenorii interesați de această oportunitate de finanțare au avut posibilitatea să participe la o serie de sesiuni de informare, organizate la Soroca, Bălți și Sângerei. În cadrul acestor sesiuni, micii antreprenori au învățat cum trebuie să arate un business plan de succes și cum pot fi folosite eficient strategiile de marketing și promovare pentru afacerile proprii. Totodată, antreprenorii au fost instruiți cum să elaboreze și să lanseze un proiect și au exersat principiile de bază ale contabilității.



Acesta este cel de-al doilea concurs de granturi anunțat în cadrul proiectului implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și „Pro Cooperare Regională”. Câștigătorii primului concurs de acest fel au fost anunțați în februarie a.c., în cadrul unor ceremonii organizate în incintele Incubatoarelor de Afaceri din Soroca și Sângerei.



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare, este implementat de către ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională” în perioada anilor 2017-2019. Datorită parteneriatului dintre ADR Nord, People in Need Moldova, AO „Pro Cooperare Regională”, Incubatoarele de Afaceri din Soroca și Sângerei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, vor fi create condiții mai bune pentru susținerea startup-urilor și aplicarea inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord.



www.adrnord.md