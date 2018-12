Vizualizări: 65

Emilia Vieru, primar de Fundurii vechi, Glodeni: „Doar CALM ne poate apăra interesele"

23 Decembrie 2018 — Emilia Vieru este primar la al treilea mandat în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni. Consideră că Congresul Autorităților Locale din Moldova este mama și tata primarilor. Despre vizitele de studiu efectuate peste hotarele Republicii Moldova, despre cum a reușit să aducă în 1999 primul computer în localitatea sa, dar și în fostul județ Bălți, dar și despre sursele extrabugetare aduse în comunitate este interviul pentru calm.md.



Ce v-a adus la Chișinău?



Emilia Vieru: Am venit la Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM). Atunci când vin aici găsesc răspuns la multe întrebări ce apar în activitatea unui primar. Eram la al doilea mandat când am făcut cunoștință cu activitatea CALM. Am înțeles că doar această organizație va putea să ne apere interesele. O parte dintre primarii din raionul Glodeni nu cunoșteau acum câțiva ani cu ce se ocupă CALM-ul și le-am povestit despre activitatea organizației care este în ajutorul nostru, că datorită CALM-ului am avut ocazia să merg în mai multe vizite peste hotare: în Croația am participat la o conferință internațională privind eficiența energetică; am fost la Congresul 25 al Consiliului Europei ce s-a desfășurat la Strasbourg, în Cehia, de nenumărate ori în România. Mă bucur că astăzi majoritatea APL din Glodeni sunt membre ale CALM, deoarece au înțeles cu toții că CALM-ul este mama și tata primarilor. Salut și organizarea seminarelor pentru funcționarii din primării.



Ce au însemnat acești aproape 12 ani pentru DVS în calitate de ales local?



Emilia Vieru: Realizări frumoase pentru cetățenii satului Fundurii Vechi. Până a fi aleasă în funcția de primar am activat 11 ani în calitate de secretar al Consiliului local și atunci când am venit în funcția încredințată de către cetățeni făcusem deja studii la Academia de Administrare Publică. Am început activitatea cu planificarea strategică, apoi cu soluționarea problemelor prioritare. Primul proiect pe care l-am câștigat ne-a adus un computer și o imprimantă pentru activități privind transparența administrativă. Era anul 1999 și acesta a fost primul computer în fostul județ Bălți, eram atunci secretar al Consiliului local și datorită acestuia am ieșit în lume, am accesat proiecte, am avut acces la informație. Mai apoi am început să identificăm surse extrabugetare și rând pe rând am renovat toate instituțiile din subordinea primăriei, avem patru cazangerii pe bază de biomasă obținute în cadrul proiectului PNUD, am lucrat cu IFAD-ul, cu Fondul de Investiții, avem stadion de minifotbal cu acoperire artificală, 30 de km de drum din interiorul satului sunt reparați în variantă albă, acum pavăm trotuarele din centrul satului cu suportul Băncii Germane. Din 2007 tot satul este aprovizionat cu apă. Cred că am adus în sat circa 20 de milioane de lei din proiecte.



Ce spun oamenii din Fundurii Vechi despre activitatea APL? Sunt mulțumiți sau au așteptări mult mai mari?



Emilia Vieru: Cât de bun ar fi un primar oricum nu-i poate mulțumi pe toți. Dacă reparăm un drum dintr-o mahala se supără alții pentru că la ei nu am reușit să ajungem. Atunci când implementăm proiectele ne consultăm cu cetățenii și alegem zona în care intervenim în funcție de priorități. Ne-am propus să reparăm în mod prioritar drumurile care duc spre instituțiile sociale iar oamenii deja ne înțeleg.



De mică ați dorit să dețineți o asemenea funcție?



Emilia Vieru: Nici la maturitate n-am visat acest lucru, nici măcar atunci când eram secretarul Consiliului local. Când învățam la Academie cineva ne-a întrebat care a fost scopul de a veni la studii. Am răspuns că cetățenii din sat merită să aibă un secretar al Consiliului bine instruit și informat. La un moment dat a venit un grup de cetățeni format preponderent din bărbați și mi-au propus să candidez la funcția de primar.



Mai multe femei au devenit primar la ultimele alegeri locale. Cum explicați acest lucru?



Emilia Cucu: Nu cred că funcția de primar trebuie să fie deținută neapărat de către un bărbat. La primul mandat m-am confruntat și cu multe probleme, dar am depășit această perioadă. Cred că și cetățenii s-au obișnuit cu ideea că primarul lor este femeie și nu bărbat. Am în jurul meu o echipă formată din doamne care mă susțin, mă ajută să realizez mai multe activități. Femeile atrag bărbații în jurul lor și astfel soluționăm multe probleme din localitate.



Sărbătorile de iarnă cum sunt în Fundurii Vechi?



Emilia Vieru: La noi s-au păstrat tradițiile, se organizează hora satului. Avem două colective folclorice care împreună cu preotul învață colinde și merg pe la casele oamenilor de Crăciun și în ajunul Anului Nou. Cu părere de rău, acum vin mai puțini oameni la horă, deoarece nu avem liceu în sat și tineretul a plecat la studii. Oricum tradițiile se păstrează, avem clubul „50+", în cadrul căruia membrii clubului au activități de promovare a folclorului și implică tineretul în aceste acțiuni culturale.



De ce credeți că ar avea nevoie oamenii din Fundurii Vechi ca să fie mai fericiți?



Emilia Vieru: De sănătate, locuri de muncă, o sursă de venit stabilă și un trai demn. Familiile să fie integre, copiii să crească acasă alături de mama și de tata, pentru că avem mulți orfani cu părinți vii.



Vă mulțumim!