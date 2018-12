Vizualizări: 48

Angela Ursachi, primar de Mateuți, Rezina: „În satul nostru se atestă o creștere a natalității"

23 Decembrie 2018 — Angela Ursachi este primar la primul mandat în localitatea Mateuți, Rezina și mamă a patru copii. Ne-a spus că în satul său natalitatea este în creștere, un exemplu în acest sens fiind nu doar alesul local dar și alți funcționari din cadrul primăriei. Crede în viitorul Republicii Moldova și afirmă că mai mulți tineri revin din străinătate și procură sau construiesc case la baștină.



Cum e această experiență de primar?



Angela Ursachi: Este mult mai greu decât m-am așteptat, dar destul de interesant. Am reușit să implementez câteva proiecte mari și mici. Cu suportul Guvernului României am reconstruit din temelie grădinița. Prin intermediul PNUD am instalat pe acoperișul grădiniței 5 panouri solare pentru încălzirea apei menajere.



Unii susțin că renovăm școlile și grădinițele dar nu are cine să le frecventeze...



Angela Ursachi: În Mateuți situația este mult mai bună decât în alte localități. Conform statisticilor, din 2008 până în prezent în satul nostru se nasc de la 18 până la 22 de copii, astfel că în fiecare an gimnaziul are câte o clasă de elevi.



Ce v-a motivat să veniți la primărie?



Angela Ursachi: Sunt din Mateuți, am crescut și educat aici patru copii, unul dintre ei frecventează grădinița. Până a veni la primărie eram șef adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat din Rezina și verificam corectitudinea și legalitatea actelor administrative emise de către primar și Consiliul local. Mă durea foarte mult să constat un șir de nereguli, de greșeli care erau generate de indiferența primarului, dar și a consilierilor, se atesta un nivel scăzut de dezvoltare a localității. Trăiesc în această localitate, plătesc impozite contribuind la alcătuirea bugetului local și nu îmi doream ca acesta să fie gestionat ineficient, nu în interesul localnicilor.



În aceste vremuri puține femei au curajul să nască patru copii. V-au urmat acest exemplu locuitoarele satului?



Angela Ursachi: În momentul în care am venit la primărie secretarul Consiliului local și contabilul șef erau la vârsta pensionării. Nu mi-au acceptat exigențele și au considerat oportun să plece la pensie. Am selectat un colectiv nou, format preponderent din fete tinere, cu capacități, dar au decis să-mi urmeze exemplul și atât secretara, cât și contabilul șef au plecat în concediu de maternitate. Al doilea contabil șef pe care l-am selectat, de asemenea, a plecat pentru a crește un nou reprezentant al comunității.



Nu vă deranjează această fluctuație a cadrelor, sau vă bucurați că crește natalitatea, inclusiv datorită funcționarilor de la primărie?



Angela Ursachi: Plecarea acestor colegi mă bucură, deoarece crește numărul locuitorilor satului, mamele cu copii mici decid să rămână acasă, lângă pruncii lor, iar eu le încurajez și le susțin cu tot ce pot pentru că un copil trebuie să crească lângă mama, astfel va fi util societății.



O mamă primar poate fi lângă copiii ei atât cât e nevoie?



Angela Ursachi: În cazul în care copiii sunt mici desigur că acestora nu li se acordă atenția cuvenită, plusul este că ei devin mai independenți și urmează să ne bucurăm împreună de rezultatele pe care le obținem pentru localitate.



Înțeleg că sunteți optimistă în privința viitorului acestui stat?



Angela Ursachi: Avem 2140 de locuitori și mă bucur că familiile tinere care au plecat peste hotare revin acasă, își procură sau construiesc case. Satul este aprovizionat cu apă, parțial este asigurată cu gaze naturale, acum lucrez la proiectul de canalizare, avem asfaltat 5 km de drum din localitate. Fondul Rutier este gestionat efectiv și reușim anual să construim câte 1,5 km de drum în variantă albă, astfel oamenii văd schimbările și înțeleg că pentru ei ne străduim.



Cum sunt sărbătorile de iarnă în familia doamnei primar?



Angela Ursachi: Am două fete căsătorite, un frate în Canada, o soră în Germania, copiii lor sunt stabiliți cu traiul prin toate colțurile lumii, dar la sărbătorile de iarnă reușim să ne întrunim cu toții și special pentru aceste ocazii am cumpărat o masă foarte mare. De asemenea, de când sunt primar toți cei care doresc vin să mă colinde, iar eu îi invit în casă.



Vă mulțumim!