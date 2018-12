Vizualizări: 40

Ion Dima, primar de Micleușeni, Strășeni: "Atragerea turiștilor poate aduce venituri în bugetele locale"

23 Decembrie 2018 — Ion Dima este alesul local care știe cum să-și prezinte satul natal dar și localitățile vecine astfel încât să ne stârnească curiozitatea de a vizita locurile pitorești cu codri seculari și oameni care au însușit diverse genuri de meșteșuguri de la strămoșii lor. Ce am putea vedea în localitățile Micleușeni, Dolna și Ciorești aflăm din interviul cu Ion Dima, primarul de Micleușeni, Strășeni.



Sunteți implicat în cadrul unui proiect ce are ca obiectiv atragerea turiștilor...



Ion Dima: E vorba de proiectul nostalgic „Dor de Codru" care este implementat în localitățile Ciorești, raionul Nisporeni, Micleușeni și Dolna din Strășeni. Este un proiect turistic, finanțat de Elveția prin intermediul PNUD. Scopul este de a crea un nou traseu turistic care începe din localitatea Micleușeni, continuă în Dolna și apoi în Ciorești. Primul popas va fi la intrarea în satul Micleușeni, acolo am construit un foișor – un popas în pădure, lângă un izvor. Turiștii vor putea studia o hartă a traseului turistic, după care vor merge la Casa Mierii, acolo vor putea degusta și procura produse din miere, dar și diverse ierburi de leac. Tot pe teritoriul comunei noastre este un Cimitir al Eroilor Români, iar la biserică pot aprinde o lumânare în memoria celor căzuți în războiul din 1941 și afla unele informații despre istoria cimitirului. Pe teritoriul satului Dolna este muzeul lui Alexandr Pușkin, dar și casa boierului Ralli, beciul a fost restaurat după o lungă perioadă în care a fost înnămolit. De asemenea, în Dolna vin mulți turiști pentru a vedea izvorul Zamfirei. La Ciorești s-a construit Poarta Speranței, tot în acest sat locuiește Zaharia Triboi - unicul meșter din Republica Moldova care lucrează cu ceramica neagră și doritorii pot urmări acest proces al transformării ceramicii în artă, sunt și expoziții cu vânzare. Dna Parascovia lucrează cu războaiele de țesut, iar Ion Axenti face butoaie. Acești meșteri populari au ușile deschise pentru doritori. Tradițiile și obiceiurile noastre pot fi redescoperite datorită acestui proiect. De asemenea, organizăm trasee turistice în codru, cu popasuri. La Ciorești este unica pârtie de schi din Republica Moldova, vara poți face o călătorie cu deltaplanul, priveliștea fiind una deosebită. Avem și o pensiune unde turiștii ar putea să ia masa, dar și să înnopteze. „Dor de Codru" a fost inaugurat la 9 noiembrie curent. Recent ne-au vizitat circa 20 de ghizi de turism din Republica Moldova pentru a vedea noul traseu astfel încât să-l poată promova.



Mizați pe turiști din Republica Moldova sau pe străini?



Ion Dima: Ne dorim să vină cât mai mulți oameni, atât de la noi, cât și de peste hotare. Avem locuri pitorești, pot să spun chiar unice. Serpentine ca în Ciorești mai întâlnim doar în munții României. Deja a venit un grup din Kârgâzstan. Sperăm că acest traseu va deveni unul cunoscut și astfel vom reuși să deschidem noi locuri de muncă și să aducem venituri în bugetele locale.



Acum veniți de la pădure, ați adus puieți pentru a-i sădi în localitate. Aceasta este una dintre atribuțiile primarului?



Ion Dima: Nu, dar nu are cine. Cea mai mare perioadă a anului curent la primărie am fost trei funcționari. Mă duc eu ca să nu căutăm alt transport, ca să nu fim nevoiți să facem transfer, contract, să identificăm persoana care să se ducă la pădure și să ne aducă puieții.



Zilele acestea a nins peste Republica Moldova. Aveți utilaje de curățare a drumurilor?



Ion Dima: Ne descurcăm cu tehnica din sat, nici iernile trecute nu am avut nevoie de utilaje speciale. Oamenii din sat care au asemenea tehnică sunt înțelegători și ne ajută să deszăpezim drumurile locale.



Zăpada ne duce cu gândul la sărbătorile de iarnă din copilărie. Cum erau acestea pentru DVS.?



Ion Dima: Ca să vă dați seama de acest lucru ar trebui să vă colind și să vă spun urături, măcar pe cea pe care deja o cunosc colegii de la CALM. Am învățat-o acum circa 50 de ani. Noi nu plecam să-i colindăm pe oamenii din sat pe care îi cunoșteam mai puțin, mergeam doar la rude. Dacă ne dădeau o rublă eram cei mai fericiți. Chiar anul trecut am urat toți primarii la evenimentul organizat de CALM. Țin foarte mult la această urătură pentru că dacă este timp o spun șapte minute, dar pot să o reduc și până la trei, patru minute.



Copiii din localitatea DVS vin să colinde primarul?



Ion Dima: Vin, dar tot mai puțini. Avem un colectiv artistic care se numește „Strămoșii", fac și eu parte din el, cânt la fluier, la bucium și de doi ani urăm și colindăm oamenii din sat, prezentăm și jocul ursului. Oamenii sunt mulțumiți și ne așteaptă.



Vă mulțumim!